Sicilia Regione Europea della Gastronomia, tappa a Nicosia per tre giorni di cultura gastronomica

Continua il viaggio del gusto di “Sicily Food Vibes”. Tre giorni di cultura gastronomica, sostenibilità e valorizzazione del territorio animeranno Piazza Garibaldi, a Nicosia (provincia di Enna), dal 20 al 22 giugno 2025, nell’ambito del programma ufficiale di “Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025”. Il Comune di Nicosia, in collaborazione con l’Unione Regionale Cuochi Siciliani, l’ONAV Enna (Organismo Nazionale Assaggiatori di Vino) e numerosi enti e professionisti dell’agroalimentare, propone un ricco calendario di eventi pensato per promuovere i prodotti tipici locali, l’enogastronomia d’eccellenza e le buone pratiche legate alla sostenibilità.

Ieri, venerdì 20 giugno, alle ore 19.30, la tavola rotonda “Sostenibilità del prodotto agroalimentare – presidio per la salute e rilancio del territorio”. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Nicosia Luigi Bonelli e dell’assessore comunale Nino Mancuso Fuoco, interverrà l’assessore regionale all’Agricoltura Salvatore Barbagallo. A seguire il sindaco di Castelbuono e presidente del GAL ISC Madonie Mario Cicero, il maestro assaggiatore ONAV Rosario Occhipinti, l’agronomo Pippo Ricciardo, il presidente dell’Unione Regionale Cuochi Siciliani Rosario Sedita e il presidente Prov. cuochi ennesi Giuseppe Rinallo. Modera Salvo Burrafato, esperto assaggiatore ONAV.

«Questo appuntamento rappresenta non solo un momento di prestigio per la nostra comunità, ma anche un’occasione concreta per valorizzare il territorio, la nostra storia e le nostre eccellenze – ha dichiarato il primo cittadino Luigi Bonelli – Nicosia si conferma ancora una volta punto di riferimento gastronomico per l’intera regione, grazie alla sua capacità di accogliere, promuovere e sostenere iniziative che uniscono cultura, sviluppo, partecipazione e innovazione. Ringrazio l’assessore Mancuso Fuoco perché ha lavorato tanto per aver organizzato un evento che mancava da tanti anni. La gastronomia nicosiana è già riconosciuta e apprezzata, mi auguro che l’evento possa essere un volano per il turismo enogastronomico. Invito tutti i cittadini a partecipare con entusiasmo e senso di appartenenza al Sicily Food Vibes, che testimonia la vitalità e la centralità della nostra città nel panorama regionale. Ringrazio tutti coloro che, con impegno e dedizione, hanno reso possibile la realizzazione di questo appuntamento».

Ieri, venerdì e oggi sabato 21 giugno spazio al gusto con laboratori, masterclass, cooking show e degustazioni: protagonisti chef rinomati come Antonella Galati, lady chef Veruska Bosketto, Alessandro Granata, Felice La Porta, Enrico Pantorno, Aurora Testa, Vincenzo Leanza, Giuseppe Bono, Hermes Picone, Giuseppe Rosano, Tosca Piemonte, Giuseppe Costantino. Dai Bigoli con tartare di gambero rosso al profumo di sambuco al filetto di maialino nero con tarallo in due consistenze, passando per le brioche leonfortesi e i Nocattoli, sarà un vero tripudio di profumi, colori e sapori. In programma anche spettacoli come il Corteo Storico e il concerto “L’Ostile Scout”.

Domenica 22 giugno si chiude in bellezza con Medea, spettacolo teatrale in Piazza Garibaldi. Un evento che intreccia arte culinaria, promozione turistica e identità territoriale, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza autentica nel cuore della Sicilia. «Questo evento darà visibilità alla nostra cittadina e farà conoscere i prodotti tipici locali, si tratta di un momento di rilancio del nostro territorio – ha affermato Nino Mancuso Fuoco, assessore Agricoltura del Comune di Nicosia – Abbiamo lavorato tanto per organizzare nel miglior modo possibile questa tappa del Sicily Food Vibes. Ringrazio l’assessore regionale Barbagallo, e il suo predecessore Luca Sammartino per averci concesso la possibilità di essere inseriti tra i 20 Comuni del Sicily Food Vibes. Questo ci permette di puntare una luce sul nostro territorio. Ringrazio l’Onav che è stato al nostro fianco; e poi un grazie va al sindaco di Nicosia e ai colleghi della Giunta per la fiducia accordatami nell’organizzare questo evento».