Si accendono le luci sull’ edizione 2025 di Jaci&Jazz, dal 27 al 29 giugno 2025 in piazza Duomo ad Acireale

Il Festival Jazz di Acireale, organizzato dall’Associazione Culturale Sajamastra, con la direzione artistica di Antonio Marangolo è giunto alla nona edizione. Acireale Jazz Festival è ormai un appuntamento atteso dagli appassionati e uno degli eventi più rilevanti dell’estate siciliana.

Jaci&Jazz è un’iniziativa che mira a promuovere la musica jazz, con un focus particolare sui giovani musicisti. L’edizione 2025 vedrà l’esibizione di sei band provenienti da conservatori nazionali ed esteri, con un totale di sette concerti distribuiti in tre giorni.

JACI &Jazz, con la sua sezione Academy Contest rappresenta un’importante vetrina per il jazz, offrendo un mix di giovani talenti. JACI&JAZZ ACADEMY CONTEST, quest’anno organizzato in collaborazione con TRENTINO JAZZ, si svolgerà in due serate, 27 e 28 Giugno. Si tratta di una “gara” tra jazz band espressione dei Conservatori di Musica e di Scuole Musicali di Alta Formazione (AFAM), unica manifestazione del genere in Italia, aperta ai Conservatori italiani ed esteri.

La band vincitrice avrà la possibilità di tenere un concerto – in data da concordare con l’Organizzazione e comunque non oltre il 30 settembre 2025 – nell’ambito delle manifestazioni di TRENTINO JAZZ 2025.

La giuria, presieduta dal noto critico Alberto Bazzurro, storica firma del prestigioso mensile “Musica Jazz”, assegnerà i premi alla migliore band; alla migliore composizione – quest’anno liberamente ispirata al genio musicale di Vincenzo Bellini nell’occasione del 190° anniversario della morte – e al miglior solista.

Il Coordinatore del contest sarà il maestro Carlo Cattano, noto musicista e docente presso il Conservatorio di Nocera Terinese.

La serata finale presenterà un’esibizione speciale de “I Musici di Francesco Guccini”. Un viaggio emozionante attraverso le canzoni che hanno fatto la storia della musica d’autore italiana. I leggendari Musici di Francesco Guccini tornano sul palco per regalare al pubblico la magia del repertorio senza tempo, eseguito dalle mani di chi ha contribuito a scriverne la storia. A guidarci in questa avventura musicale saranno Flaco Biondini (chitarra e voce), Vince Tempera (pianoforte), Antonio Marangolo (sax e percussioni) ed Ellade Bandini (batteria), colone portanti del suono inconfondibile di Guccini (è ormai noto che Francesco portava le canzoni in studio “chitarra e voce” e le consegnava nelle loro sapienti mani…). A completare l’ensemble, il giovane e talentuoso Giacomo Marzi al basso.

Un’occasione unica per rivivere le atmosfere, le melodie e le emozioni delle canzoni che hanno accompagnato intere generazioni, in un concerto che celebra la poesia e la musica d’autore. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti di Francesco Guccini e della grande musica italiana.

PROGRAMMA

VENERDÌ 27 GIUGNO:

TOSCANINI JAZZ ENSEMBLE – Conservatorio di Musica di Stato A. Toscanini di Ribera

JOHN DOE – Conservatorio Statale di Musica Pyotr Ilich Tchaikovsky di Nocera Terrinese

MOSAIKÒN Conservatorio Giovan Battista Martini di Bologna

SABATO 28 GIUGNO

TITO SCHIPA JAZZ ENSEMBLE – Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce

LOST IQ – Siena Jazz – Accademia nazionale del Jazz di siena

TSC JAZZ BAND – State Conservatoire di Tbilisi (Georgia)

DOMENICA 29 GIUGNO

Concerto dei “Musici di Francesco Guccini”. Unica data per il Sud Italia del Gruppo storico di Guccini. Flaco Biondini, Antonio Marangolo, Vince Tempera, Ellade Bandini, Giacomo Marzi.