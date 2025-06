Scipione infuoca l’Italia, temperature fino a 40 gradi

Condividi questo articolo?

Il nostro Paese sta per essere investito da una delle ondate di calore più intense e precoci degli ultimi anni

L’anticiclone africano Scipione infuoca l’Italia con l’estate che accelera e morde già a giugno. Il nostro Paese sta per essere investito da una delle ondate di calore più intense e precoci degli ultimi anni. Le previsioni parlano chiaro: da giovedì a domenica, le temperature saliranno di circa 1°C al giorno. Un’ascesa rapida e costante che porterà i termometri a toccare valori davvero eccezionali per questo periodo. Si sfioreranno i 35°C in molte città, con picchi di 38°C a Firenze e Bologna, 37°C a Roma, 36°C a Milano e punte ancora più elevate nel Sud Italia e sulle isole, dove si potrebbero raggiungere i 40-42°C.

La struttura atmosferica che alimenta questa fase bollente, sottolinea iLMeteo.it, sembra destinata a durare almeno fino al weekend, con temperature decisamente sopra la media. L’estate italiana assumerà sempre più le sembianze di una stagione nordafricana, più simile a quella del Maghreb che a quella tipicamente mediterranea.

Pubblicità

Uno spiraglio, però, si intravede a partire da lunedì 16 giugno, quando l’alta pressione potrebbe subire un parziale cedimento. Aria meno calda in discesa dal Nord Europa potrebbe portare un momentaneo sollievo. Tuttavia, il sollievo potrebbe arrivare al prezzo di fenomeni estremi, come temporali violenti e locali nubifragi, alimentati proprio dal caldo accumulato nei giorni precedenti.

Previsioni meteo oggi e domani

Oggi, mercoledì 11 giugno – Al Nord: sole e caldo in ulteriore aumento. Al Centro: sole e caldo in ulteriore aumento. Al Sud: soleggiato e molto caldo.

Domani, giovedì 12 giugno – Al Nord: sole e sempre più caldo. Al Centro: caldo intenso e tanto sole. Al Sud: soleggiato e molto caldo.

Venerdì 13 giugno – Al Nord: sole e sempre più caldo. Al Centro: caldo intenso e tanto sole. Al Sud: soleggiato e molto caldo.

TENDENZA: ulteriore aumento termico, caldo che diventerà insopportabile.