Scienza, etica e responsabilità: a Catania l’incontro con la senatrice a vita Elena Cattaneo

Oggi, Venerdì 20 giugno, ore 11 – Aula Magna, Palazzo Centrale dell’Università di Catania

Qual è il ruolo della scienza nella società contemporanea? Come conciliare libertà di ricerca, etica e responsabilità pubblica? A questi interrogativi risponde l’incontro dal titolo “La libertà della scienza tra etica e responsabilità – Storie di vita e di ricerca”, in programma oggi, venerdì 20 giugno alle 11 nell’aula magna del Palazzo Centrale dell’Università di Catania.

Ospite d’eccezione dell’evento sarà la senatrice a vita Elena Cattaneo, scienziata di fama internazionale e punto di riferimento nel panorama scientifico e istituzionale italiano per il suo impegno a favore della libertà e dell’integrità della ricerca. Professore ordinario di Farmacologia all’Università di Milano, Cattaneo ha dedicato la sua carriera allo studio delle malattie neurodegenerative, in particolare della Corea di Huntington, contribuendo in modo significativo all’avanzamento delle conoscenze scientifiche in questo campo.

Tra le sue numerose iniziative, spicca la fondazione di UniStem Day, manifestazione dedicata alla divulgazione scientifica e al coinvolgimento dei giovani sul tema delle cellule staminali, che ha raggiunto negli anni migliaia di studenti in Italia e in Europa.

Nel corso dell’incontro, la senatrice Cattaneo dialogherà con la prof.ssa Alessandra Gentile, docente del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, con cui affronterà il tema della responsabilità della scienza nei confronti delle grandi sfide globali, a partire da quelle ambientali e agroalimentari. Aprirà i lavori il rettore Francesco Priolo, che porterà i saluti istituzionali dell’Ateneo.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto tra mondo accademico, società civile e istituzioni su temi di grande attualità: dall’autonomia della scienza all’impatto delle decisioni scientifiche sulla collettività, dal contrasto alla pseudoscienza alla necessità di una comunicazione fondata su dati certi e verificabili.

In un momento storico segnato dall’espansione dell’intelligenza artificiale, dalle sfide ambientali e dall’evoluzione della medicina, il valore di una scienza libera, trasparente e rigorosa appare sempre più centrale per lo sviluppo democratico e sostenibile. L’Università di Catania rinnova così il suo impegno a promuovere la cultura scientifica come strumento di crescita, pensiero critico e partecipazione attiva alla vita del Paese.