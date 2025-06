San Cataldo, anziani maltrattati. Tre arresti in una casa di riposo

Condividi questo articolo?

L’amministratrice e due collaboratori di una casa di riposo di San Cataldo (Cl) sono stati arrestati dai Carabinieri di Caltanissetta a seguito di un’indagine coordinata dal pool violenza di genere e domestica della Procura di Caltanissetta.

Le indagini che si sono avvalse anche di intercettazioni ambientali e video hanno consentito di accertare una serie di comportamenti vessatori e particolarmente umilianti nei confronti di alcuni ricoverati presso la struttura socio-assistenziale. In particolare è stato accertato come alcuni degenti venissero “immobilizzati ai letti con mezzi di contenimento, legati con cinghie o con nastro adesivo alle sedie a rotelle, impedendo loro qualunque tipo di movimento”.

Per tali motivi oltre all’esecuzione dei tre provvedimenti restrittivi, la struttura è stata sequestrata e affidata alla gestione di un amministratore giudiziario.

Rileva come questa sia la seconda operazione del genere in un semestre, operazione che accerta umiliazioni e atteggiamenti vessatori nei confronti di anziani e inermi anziani ricoverati in strutture socio-assistenziali della provincia nissena.