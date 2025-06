Rivolta nel carcere di Marassi a Genova: diversi feriti

Condividi questo articolo?

Uilpa: “Disordini partiti da tentativo di stupro”. Secondo quanto si apprende un agente sarebbe rimasto ferito a un ginocchio

Una rivolta è scoppia oggi, 4 giugno, all’interno del carcere di Marassi di Genova da parte dei detenuti. Sul posto stanno intervenendo diverse ambulanze per curare i feriti sia tra gli agenti di polizia penitenziaria che tra gli stessi detenuti. Secondo quanto si apprende un agente sarebbe rimasto ferito a un ginocchio. Sul posto stanno intervenendo la polizia di Stato con le volanti e il reparto mobile e la polizia locale che ha chiuso l’area circostante al penitenziario.

Secondo il segretario della Uilpa polizia penitenziaria Gennarino De Fazio, intervenuto in diretta a Primocanale, la rivolta sarebbe stata provocata da un tentativo di stupro ai danni di un detenuto. Sarebbero circa 200 le persone coinvolte.

Pubblicità

La sindaca di Genova Silvia Salis intanto ha reso noto di aver “avviato immediatamente un canale diretto con Prefettura, Questura e le altre autorità competenti. Gli agenti della polizia locale, insieme alle altre forze dell’ordine, sono impegnati nella messa in sicurezza della zona circostante il Carcere di Marassi, e nella chiusura di alcune strade limitrofe, a presidio della cittadinanza e del territorio. Ringrazio per l’impegno e per l’intervento immediato le donne e gli uomini del nostro corpo della polizia locale e di tutte le forze dell’ordine, desidero esprimere totale solidarietà agli agenti della polizia penitenziaria e al personale coinvolto”.