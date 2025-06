Rischio incendi nel quartiere di Librino a Catania

Condividi questo articolo?

Con il caldo ed il clima secco di questi giorni per i quartieri di Librino e San Giorgio si fa tangibile il rischio incendi. Già in passato si sono verificati roghi che hanno lambito le abitazioni circostanti.

Da qui le considerazioni del già consigliere comunale Salvo Spadaro in seguito alle segnalazioni ricevute da parte dei cittadini preoccupati.

“L’allerta incendi sta producendo una vera e propria psicosi che va combattuta con la bonifica di tutto il territorio. Quartieri come Librino e San Giorgio sono molto vasti e pieni di terreni abbandonati. Interi ettari dove basta una piccola scintilla o un mozzicone di sigaretta per scatenare un inferno”. Viale Grimaldi, viale Librino, viale Moncada, viale San Teodoro, via del Nespolo, viale Rosano: queste le aree maggiormente pericolose e teatro già la scorsa estate di tanti incendi. Da qui l’importanza della prevenzione e della bonifica dei terreni abbandonati come unico sistema per evitare che la sede dei vigili del fuoco di via Beccaria sia sommersa da continue segnalazioni di roghi in tutta la periferia della città.

Pubblicità