Riposto rende omaggio al Comandante Volpe, con il passaggio di testimone alla Guardia Costiera.

Condividi questo articolo?

Si è svolta a Riposto, la cerimonia di avvicendamento al comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo. Il Tenente di Vascello Diletta Volpe, dopo tre anni di servizio a Riposto, ha lasciato il timone al Tenente di Vascello Arturo Laudato, che assume ufficialmente l’incarico alla guida della Guardia Costiera cittadina. Alla cerimonia, molto partecipata e densa di emozione, hanno preso parte importanti autorità civili, militari e religiose. Tra i presenti il Contrammiraglio Raffaele Macauda, Comandante della Direzione Marittima della Sicilia Orientale, l’Ammiraglio Ispettore Capo Pierluigi Cacioppo, l’Ammiraglio di Divisione Andrea Cottini, il Procuratore aggiunto di Catania Fabio Scavone, il Sostituto Procuratore Magda Guarnaccia, oltre ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine e ai sindaci del comprensorio ionico-etneo.

Il sindaco di Riposto Davide Vasta, presente insieme all’assessore al Porto Carmelo D’Urso e alla presidente del Consiglio comunale Nella Casabella, è intervenuto durante la cerimonia e ha espresso parole di gratitudine nei confronti del comandante uscente: “Ringrazio di cuore il Tenente di Vascello Diletta Volpe per la professionalità, la disponibilità e l’umanità con cui ha svolto il suo incarico. Riposto le sarà sempre riconoscente per il suo impegno costante a tutela del porto e della sicurezza marittima. A nome dell’intera comunità, le auguro le migliori soddisfazioni per il prestigioso incarico alla Capitaneria di Porto di Livorno”. Al tempo stesso, il sindaco ha accolto con calore il nuovo comandante, il Tenente di Vascello Arturo Laudato, sottolineando l’importanza della continuità istituzionale e del dialogo tra enti. “Diamo il benvenuto al nuovo Comandante – ha detto il primo cittadino – certi che la collaborazione tra la nostra amministrazione e l’Ufficio Circondariale Marittimo proseguirà nel solco tracciato, con spirito di squadra e con l’obiettivo comune di servire al meglio il nostro territorio”.

Durante la cerimonia non sono mancati momenti di commozione. La comandante uscente Diletta Volpe ha voluto salutare la comunità definendo quella di Riposto “l’esperienza professionale più intensa e significativa della mia vita”, mentre il nuovo comandante Arturo Laudato si è detto emozionato e onorato dell’incarico, pronto a servire con dedizione e spirito di servizio.

Pubblicità

La cerimonia ha confermato, ancora una volta, il forte legame tra la città di Riposto e la Capitaneria di Porto, punto di riferimento per la sicurezza del mare e la tutela del territorio.