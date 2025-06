Ricevuta al Comune la delegazione irachena a Catania progetto dei beni culturali di Baghdad

Maria Roberta Casale del Cus Catania, bronzo ai Campionati nazionali Cadetti

La spadista del Cus Catania Maria Roberta Casale, è terza al Campionato Nazionale Cadetti. Un bronzo che chiude idealmente la stagione 2024-25 tra le Under 17, suggellata da un susseguirsi di risultati strepitosi (non ultime le convocazioni in azzurro di categoria agli Europei in Turchia lo scorso febbraio,...