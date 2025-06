Referendum. Risultati e percentuali

Condividi questo articolo?

Poco più del 65% dei votanti si è detto favorevole al dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza per la richiesta di concessione della cittadinanza: i dati e l’affluenza

Quorum non raggiunto per i cinque quesiti del referendum per cui si è votato domenica 8 e ieri, lunedì 9 giugno. Se le percentuali dei sì sono ben al di sopra dell’80% per i primi quattro quesiti, diversa è la situazione per il quesito relativo alla cittadinanza, per il quale supera il 34% la percentuale di chi si è detto contrario al dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza per la richiesta di concessione della cittadinanza e solo poco più del 65% dei votanti si è detto favorevole.

Le percentuali dei quesiti, il ‘caso’ cittadinanza

In particolare, quando sono state scrutinate 61.526 su 61.591 sezioni, in base ai dati sul sito Eligendo del Viminale, al quesito numero 1 (Reintegro licenziamenti illegittimi), il sì è all’89,07%, pari a 12.233.592 voti, mentre il no è all’10,93% (1.501.391 voti).

Scrutinate 61.399 sezioni su 61.591, al quesito numero 2 su ‘licenziamenti e limite indennità’ il ‘sì’ ha ottenuto l’87,61% (11.990.308 voti) e il ‘no’ il 12,39% (1.695.213).

Per il quesito numero 3 (Tutela contratti a termine), quando sono state scrutinate 61.329 sezioni su 61.591, il sì è all’89,06% (12.159.184 voti) e il no è all’10,94% (1.494.219).

Per quanto riguarda il quesito numero 4, quando sono state scrutinate 61.310 sezioni su 61.591, al referendum sulla ‘Responsabilità infortuni sul lavoro’ il ‘sì’ ha ottenuto l’87,36% (11.946.753 voti) e il ‘no’ il 12,96% (1.728.856).

Infine, per quanto riguarda il quesito numero 5 sulla ‘Cittadinanza italiana’, quando sono state scrutinate 61.580 sezioni su 61.591, il ‘sì’ ha ottenuto il 65,49% (9.021.047 voti) e il ‘no’ il 34,51% (4.752.896).

Affluenza si ferma al 30%

I dati definitivi relativi alle 61.591 sezioni su 61.591, dicono intanto che ai quesiti 1 (Reintegro licenziamenti illegittimi), 2 (Licenziamenti e limite indennità) e 3 (Tutela contratti a termine) l’affluenza è stata del 30,58% mentre ai quesiti 4 (Responsabilità infortuni sul lavoro) e 5 (Cittadinanza italiana) la percentuale dei votanti è stata del 30,59%.

Per essere validi, i referendum dovevano registrare la partecipazione del 50% +1 degli aventi diritto.