Ragusa, “Tra visibile e immaginario” – Tre modicane e tre ragusane espongono al Centro studi Rossitto

Sabato 7 giugno (alle ore 18.00), al Centro studi “Feliciano Rossitto” (Via Ettore Majorana, 5 – Ragusa), sarà inaugurata la mostra dal titolo “6 Donne. Lirismo: tra visibile e immaginario. Eco di visioni pittoriche e fotografiche”. Espongono: Teti Abbate, Margaret Carpenzano, Rosanna Criscione, Lara Dimartino, Rita Iacono, Emanuela Iemmolo.

Dopo i saluti istituzionali di Giorgio Chessari (presidente del Centro studi “F. Rossitto”), la serata sarà introdotta dalle riflessioni della professoressa Caterina Cellotti. La lettura dei versi poetici sarà affidata a Ornella Cappello, mentre la serata sarà tratteggiata da interventi musicali a cura di Gianluca Abbate (al pianoforte).

L’iniziativa culturale è resa possibile grazie alla sinergica collaborazione del Centro studi Rossitto con Aiptoc (Associazione italiana professionisti del turismo e operatori culturali).

L’esposizione resterà aperta dal 7 al 14 giugno.

Poesia, pittura, fotografia. Tre forme d’arte il cui comune denominatore è l’immagine. Protagoniste d’eccezione sono sei Donne (tre modicane e tre ragusane), sei diverse sensibilità artistiche, e un numero non indifferente di loro opere collocate in un tracciato espositivo che si colloca “tra visioni pittoriche e fotografiche” e la carezza di versi poetici che accompagnano per mano il visitatore anche attraverso le opere fotografiche di Lara Dimartino. Dimensioni tutte al femminile che immergeranno il visitatore “tra visibile e immaginario”.

Giuseppe Nativo