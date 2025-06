Pupi in corsia, oggi nel reparto di Pediatria di Siracusa, si conclude il primo ciclo di spettacoli

Condividi questo articolo?

Si concluderà oggi il primo ciclo di spettacoli itineranti che la Compagnia dei Pupari Vaccaro-Mauceri ha pensato e realizzato per i piccoli pazienti ricoverati. Modica, Ragusa, Vittoria e Siracusa le prime tappe di un progetto nuovo e unico in Italia, che la prima volta ha portato i pupi – e tanta allegria – nelle corsie d’ospedale.

“Sos pupi” il titolo dello spettacolo che andrà in scena domani, mercoledì 18 giugno alle 11, nel reparto di Pediatria dell’ospedale Umberto I di Siracusa, dove sono state previste tre tappe. Tutte, come quelle del Ragusano, molto apprezzate dai bambini, dai genitori e dal personale medico e infermieristico degli ospedali. La messinscena, ideata da Alfredo Mauceri e Antonino Maletta, rispettivamente direttore creativo e direttore artistico della Compagnia dei Pupari Vaccaro-Mauceri, e scritta da Massimo Tuccitto, ha infatti avuto il merito di far dimenticare, per qualche momento, le sofferenze della malattia, per portare tra le corsie delle Pediatrie coinvolte, sorrisi, incanto e un pizzico di magia.

«Un’avventura talmente ben riuscita e apprezzata – spiega Alfredo Mauceri – che ci spinge a fare sempre di più. Dopo il successo di queste prime tappe, infatti, l’idea è quella di portare lo spettacolo ideato per i piccoli pazienti ricoverati, nella Sicilia Nord-orientale prima e nel resto d’Italia poi. Con la speranza di riuscire a dare il nostro piccolo, prezioso contributo, per rasserenare gli animi dei bambini che vivono un momento di malessere e dei loro genitori».

