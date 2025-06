Proteste per raid anti-migranti, Trump invia la Guardia Nazionale a Los Angeles

Condividi questo articolo?

Da due giorni si registrano scontri tra agenti federali e manifestanti nella zona di Paramount. Hegseth: “Se violenza continua, mobiliteremo anche i Marines”

Il Presidente Donald Trump ha dispiegato 2.000 soldati della Guardia Nazionale della California a Los Angeles in risposta alle proteste contro il controllo dell’immigrazione, affermando che le autorità locali non sono riuscite a gestire i disordini. Il governo federale “risolverà il problema, rivolte e saccheggiatori, nel modo giusto!!!”, ha affermato.

La decisione è stata presa dopo due giorni di disordini nella città californiana, durante i quali gli abitanti di un quartiere a maggioranza latina si sono scontrati con gli agenti federali dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) in seguito alle retate effettuate contro i migranti clandestini. Gas lacrimogeni e “munizioni non letali” sono stati utilizzati per disperdere la folla nel quartiere Paramount.

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha definito la mossa di Trump “volutamente provocatoria” e ha affermato che non farà altro che aumentare le tensioni. “Questa è la missione sbagliata e eroderà la fiducia del pubblico”, ha affermato.

Hegseth: “Se violenza continua, mobiliteremo anche i Marines”

“Se la violenza dovesse continuare, verranno mobilitati anche i Marines in servizio attivo a Camp Pendleton: sono in stato di massima allerta”, ha avvertito il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth secondo il quale le “violente aggressioni della folla” in città erano “progettate per impedire l’espulsione degli immigrati clandestini criminali dal nostro territorio”. I disordini sono stati “una pericolosa invasione criminale facilitata dai cartelli criminali (noti anche come organizzazioni terroristiche straniere) e un enorme rischio per la sicurezza nazionale”.

Hegseth ha avvertito che sotto l’amministrazione Trump “la distruzione e la violenza contro agenti e strutture federali non saranno tollerate. E’ buon senso”.

Polizia Los Angeles: Diversi manifestanti saranno arrestati

La Divisione Centrale del Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha dichiarato su X che diverse persone sono rientrate “nell’area di assembramento illegale” ad Alameda, vicino a un centro di detenzione per immigrati, e sono state fermate. Queste persone, afferma la polizia, saranno “arrestate e schedate”.

I video ottenuti dalla Kabc, affiliata alla Cnn, mostrano gli agenti nei pressi del Metropolitan Detention Center che formano una linea di schermaglia per allontanare i manifestanti dalla zona. Secondo quanto riportato, una folla di manifestanti è stata avvistata anche all’angolo tra First Street e Alameda Street, mentre colpiva le auto della polizia con oggetti duri.