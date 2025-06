Progetto Rural Hub delle Aci: in pieno svolgimento la fase operativa

Condividi questo articolo?

Per realizzazione di progetti di mobilità, valorizzazione del patrimonio culturale e rigenerazione urbana a vantaggio del comprensorio delle Aci

Prosegue a servizio dei comuni del comprensorio delle Aci la fase operativa del progetto Rural Hub delle Aci , dedicato al Sostegno per la stesura e l’aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico. In virtù dello stanziamento di 458.973,70 €uro previsto, i cinque comuni afferenti al GAL Terre di Aci stanno così fruendo del supporto di tecnici e professionisti, nell’ambito di progetti di sviluppo delle attività produttive economiche, sociali e delle infrastrutture. Il supporto fornito da Rural Hub delle ACI per la progettazione di interventi in settori strategici, si sta concentrando come da obiettivo su tre aree chiave: interventi relativi alla mobilità, interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale ed interventi di rigenerazione urbana.

Oltre agli obiettivi principali, il Rural Hub è anche incaricato della predisposizione di un Contratto di Fiume e di Costa, finalizzato alla realizzazione di interventi per contrastare il dissesto idrogeologico. Altro obiettivo del Rural Hub è la realizzazione di un masterplan per la presentazione di un Contratto di Sviluppo Istituzionale, che prevede il finanziamento di interventi pubblici e privati nei settori del turismo e della valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Questi ultimi due interventi, ovvero il Contratto di Fiume e di Costa e il masterplan, si estendono su un bacino idrografico di riferimento più vasto. Il comune capofila di questi interventi è Acireale.

Già dal mese di aprile, i comuni aderenti al GAL hanno partecipato a due tavoli plenari per definire gli interventi infrastrutturali oggetto dell’attività di assistenza fornita dai tecnici, mentre lo scorso maggio si è svolto un altro tavolo plenario con la partecipazione dei comuni interessati, coordinato dal Sindaco del Comune di Acireale e presidente del GAL, Roberto Barbagallo. All’incontro hanno partecipato in veste di relatori l’architetto Sebastiano Muglia, responsabile per il Contratto di Fiume e di Costa, ed il Project Manager del Rural Hub, Prospero Gulli, responsabile per il Contratto di Sviluppo. Durante questo incontro, i due piani sono stati presentati ai Sindaci insieme alle bozze dei protocolli di adesione ai due progetti. Il Rural Hub delle ACI sta così svolgendo un ruolo cruciale nel supportare i comuni del GAL Terre di ACI nelle loro iniziative di sviluppo.

“Il nostro impegno per supportare i comuni rispetto a competenze e mansioni tecniche di non semplice reperimento prosegue senza sosta – spiega la direttrice del GAL Terre di Aci, Anna Privitera: – i nostri comuni possono così permettersi di progettare su un’area vasta e coinvolgere prossimamente gli stakeholders e la cittadinanza alle riunioni di indirizzo di progettazione che seguiranno. Il Rural hub costituisce un ulteriore laboratorio innovativo di progettazione per dare continuità al Living Lab delle Aci”.

Il provvedimento attiene al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022, Misura 19 – sottomisura 19.2, dedicato a “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della Strategia SLTP – Azioni a Regia Gal” come da avviso chiamata a progetto approvato con D.D.G. n. 2797 del 19/06/2023. I comuni potranno avvalersi dei progetti esecutivi per presentarli sui diversi canali di finanziamenti nazionali, regionali e comunitari al fine di vederli realizzati.