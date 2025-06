Previsioni meteo, almeno 7 giorni di caldo africano

Condividi questo articolo?

Il caldo del Sahara torna in Italia. Nei prossimi giorni registreremo un ulteriore rinforzo dell’anticiclone africano, le temperature saranno in forte aumento e, in particolare, tantissima sabbia del deserto tingerà di ocra i nostri cieli.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, spiega che ci sarà un primo picco domenica e una seconda fase ancora più rovente da mercoledì 11 a domenica 15. Quest’anno il mese di giugno è partito in quarta, a tutta velocità con temperature anche di 6-8°C oltre la media.

Nelle prossime ore non mancheranno addensamenti al Nord, specie su Alpi e Prealpi, con qualche breve acquazzone pomeridiano, domenica avremo una situazione simile con un parziale peggioramento sul Triveneto orientale dal pomeriggio (qualche rovescio anche sulle pianure del Friuli): tutto sommato, però, il tempo sarà soleggiato quasi ovunque salvo locali nubi basse, a tratti, in Liguria.

Il primo picco di questo giugno sahariano sarà toccato domenica con 40°C in Sicilia e Puglia, poi tra lunedì e martedì avremo un leggero momento di refrigerio. Da mercoledì 11 a domenica 15 si prevedono massime ben oltre i 37°C anche al Centro e ancora 40°C al Sud; anche al Nord raggiungeremo i 35°C con condizioni di afa diffuse.

In sintesi, il Sahara si sposterà verso l’Italia per almeno 7 giorni, con caldo, sole ma anche la sabbia del deserto che peggiorerà purtroppo la qualità dell’aria e a tratti velerà il cielo.

NEL DETTAGLIO

Sabato 7. Al Nord: qualche temporale in montagna, nubi e sole altrove. Al Centro: sole e molto caldo. Al Sud: tutto sole e caldo intenso su Sicilia e Puglia.

Domenica 8. Al Nord: sole e molto caldo, temporali sulle Dolomiti e alte pianure del Friuli. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: tutto sole e caldo intenso su Sicilia, Basilicata e Puglia.

Lunedì 9. Al Nord: soleggiato, ma meno caldo. Al Centro: sole, lieve calo termico. Al Sud: soleggiato, ma meno caldo. (Adnkronos)