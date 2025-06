Paternò. Muoviti Kids: crescere attivi e sani, il futuro passa dallo sport

Condividi questo articolo?

Quattro giorni di discipline sportive gratuite a Paternò per centinaia di bambini, prossime tappe dal 4 al 6 luglio Ustica e il 19 luglio a Taormina

Lo sport nell’infanzia contribuisce a formare individui più sani, equilibrati e socialmente attivi. A Paternò, in provincia di Catania, si è appena conclusa la tappa etnea di Muoviti Kids, che ha coinvolto centinaia di bambini in attività sportive completamente gratuite per quattro giorni consecutivi, dal 9 al 12 giugno.

L’evento itinerante in Sicilia è organizzato da O2 Sport Club di Paternò (CT) e da Palestre Body Studio di Palermo, con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, del CONI e dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Palermo.

Favorire una crescita sana con uno stile di vita attivo già dall’infanzia rappresenta un valido metodo per la prevenzione dell’obesità. Praticare sport stimola positivamente i bambini anche a raggiungere piccoli obiettivi facendo loro sviluppare autostima e fiducia. In una contemporaneità in cui i più piccoli tendono ad isolarsi, sviluppando abitudini sedentarie, con un sovra utilizzo di dispositivi digitali, la competizione e i giochi di squadra sono molto significativi per la gestione delle emozioni generate dalle vittorie e dalle sconfitte, l’esperienza in campo gli offre opportunità di controllo dell’ansia, di collaborazione con gli altri, di comprensione delle regole, del rispetto degli avversari, di instaurare amicizie e relazionarsi con il talento di bambini diversi, in ottica di inclusione. Gli allenamenti costanti, oltre a garantire ai piccoli piacevoli ore di svago fisico e psicologico, tutelano la salute e favoriscono la coordinazione del movimento, consente ai bambini di imparare quanto conti l’impegno, la costanza e la concentrazione, incitandoli all’apprendimento funzionale con ricadute positive anche sulle loro prestazioni scolastiche.

Secondo i dati statistici ISTAT emerge un forte divario territoriale: la più elevata partecipazione alla pratica sportiva si registra al Nord (41,6%), seguito dal Centro (36,7%) e infine dal Mezzogiorno (24%). Le regioni con i livelli più bassi sono Campania (20,8%), Calabria (22,5%), Sicilia (23,2%), Molise (23,6) e Basilicata (24,7%). Un divario che si è accentuato con la sedentarietà legata alla pandemia e con criticità difficili da colmare in termini territoriali per la qualità, accessibilità e gestione delle strutture sportive in Sicilia. «Con Muoviti coinvolgiamo tutta la popolazione siciliana e con la versione “kids” evidenziamo il valore dello sport sin dall’età infantile. L’obiettivo dei nostri eventi gratuiti, dinamici e itineranti – spiega Sonia Nicosia, cofondatrice di Muoviti e dirigente generale di O2 Sport Club – è lanciare un messaggio nelle province siciliane per sottolineare che investendo sullo sport possiamo costruire stili di vita più sani per tutte le fasce d’età, è un metodo di prevenzione. Puntiamo sulle “palestre della salute” che potrebbero rappresentare un’opportunità importante per colmare il nostro gap, possiamo affrontare l’urgenza in Sicilia, c’è la necessità di migliorare l’accessibilità allo sport per tutti, con un’offerta più equa e competente in particolare per i pazienti con patologie croniche e a tutela dei più fragili».

I prossimi appuntamenti in calendario si svolgeranno dal 4 al 6 luglio nell’isola di Ustica e il 19 luglio gli eventi si concluderanno in provincia di Messina, nel Belvedere di Taormina (ME) in Piazza IX Aprile dove turisti, passanti e appassionati saranno travolti dall’onda di “Muoviti”.