“Palermo Comic Convention”: il mito delle sirene dell’Addaura nel manifesto della decima edizione

Vibrante ed emozionante: la decima edizione di Palermo Comic Convention, in programma dall’11 al 14 settembre 2025 presso i Cantieri Culturali alla Zisa, si preannuncia come un evento straordinario, pronto a celebrare un decennio di passione per il fumetto, il cinema, i videogiochi e la cultura pop in tutte le sue forme.

A dare il via ai festeggiamenti è la presentazione del manifesto ufficiale, realizzato da Maurizio Rosenzweig, artista poliedrico e tra le voci più originali del panorama fumettistico italiano. Per questa edizione speciale, Rosenzweig ha scelto di reinterpretare il mito delle sirene dell’Addaura, ispirandosi ai celebri graffiti preistorici scoperti in una grotta nei pressi di Palermo.

L’opera, dal forte impatto visivo e simbolico, fonde archeologia, mito mediterraneo e immaginario contemporaneo, dando vita a una composizione ricca di suggestioni. Figure umane, esseri metà pesce e uomini con tratti aviformi si intrecciano in un racconto visivo che rievoca antichi riti pagani, reinterpretati con lo stile inconfondibile dell’autore.

Non mancano i riferimenti al mondo del fumetto: tra le citazioni più evidenti spicca Robert Crumb, padre del fumetto underground, che Rosenzweig riconosce come uno dei suoi principali maestri. Il manifesto ospita inoltre numerosi personaggi iconici, alcuni dei quali nati direttamente dalla fantasia dell’artista.

Per realizzare questa immagine complessa e stratificata, Rosenzweig ha utilizzato tre tecniche diverse su tre disegni separati, successivamente armonizzati in un’unica composizione. Il risultato è un manifesto vivo, potente e profondamente POP, capace di raccontare con ironia e meraviglia l’identità ibrida, creativa e visionaria di Palermo.

“Siamo grati a Maurizio Rosenzweig – afferma Alessio Riolo, direttore generale di Palermo Comic Convention – : ci ha fatto un grande regalo per questa nostra decima edizione. Inutile sottolineare per noi tutti l’importanza che ha un manifesto, soprattutto in una ricorrenza così straordinaria. La macchina organizzativa è in moto da mesi e vediamo sempre più vicino lo striscione del traguardo. Non è nostra consuetudine promettere qualcosa, ma una cosa la vogliamo sottolineare: mai come quest’anno, anche e soprattutto per l’importanza della decima edizione, lo staff di Palermo Comic Convention sta lavorando minuziosamente per creare una esperienza stupenda per tutti i nostri visitatori. Siamo carichi e pronti”.

Palermo Comic Convention fa parte di RIFF, la Rete nazionale costituita dai Festival italiani di Fumetto che hanno come obiettivo la valorizzazione della nona arte in ogni sua declinazione.