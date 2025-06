Ordine Architetti Catania, il neo presidente incontra Comune e Soprintendenza

Condividi questo articolo?

Due importanti momenti di confronto istituzionale si sono tenuti tra l’Ordine degli Architetti PPC di Catania, la Direzione Urbanistica del Comune di Catania e la Soprintendenza ai Beni Culturali. In entrambi gli incontri è emersa la forte volontà di intraprendere un percorso di collaborazione strutturata tra le istituzioni, volto a migliorare la qualità del progetto urbano, semplificare le procedure edilizie e tutelare il patrimonio architettonico e paesaggistico della città e del territorio provinciale.

«Questi due incontri rappresentano l’inizio di un percorso strategico che ci vedrà protagonisti, insieme al Comune di Catania e alla Soprintendenza, mettendo in campo attività per lo sviluppo della nostra città – ha dichiarato il presidente dell’Ordine catanese Alessandro Amaro – la sinergia tra Ordini professionali e Istituzioni è la chiave per costruire una visione condivisa, capace di coniugare qualità urbana, tutela del patrimonio e innovazione. Il nostro impegno sarà continuo, concreto e orientato all’interesse collettivo».

Il presidente etneo, insieme a una delegazione del Consiglio, ha incontrato il direttore della Direzione Urbanistica del Comune, ing. Biagio Bisignani. Tra i principali temi trattati, il Piano Urbanistico Generale (PUG) e la necessità di istituire un Tavolo permanente con gli Ordini professionali per fornire contributi concreti alla sua definizione. Si è inoltre discusso del funzionamento dell’Ufficio Urbanistica, delle modalità di ricevimento (su appuntamento, online o in presenza) e della proposta, avanzata dall’Ordine, di siglare un protocollo d’intesa per permettere la verifica formale delle pratiche edilizie da parte dell’Ordine stesso. Il direttore Bisignani ha accolto positivamente la proposta, che sarà approfondita dal punto di vista legale. Infine, è stata annunciata la fase di collaudo del nuovo portale per la gestione delle pratiche, il cui rilascio è previsto per settembre.

Pubblicità

Ieri, mercoledì 11 giugno il Consiglio dell’Ordine ha incontrato la Soprintendente Ida Buttitta e il funzionario Salvatore Sorbello. Presenti all’incontro anche la presidente della Fondazione dell’Ordine degli Architetti Melania Guarrera, il segretario Andrea Toscano, il tesoriere Cecilia Tosto, e i consiglieri Oriana Borinato, Lorenzo La Mantia e Giuseppe Marano. Durante il confronto si è discusso del PUG, della qualità progettuale nei processi di sostituzione edilizia e della necessità di porre grande attenzione alla tutela e valorizzazione dei centri storici e dei beni monumentali. Da entrambe le parti è emersa la disponibilità a sviluppare un dialogo costante e costruttivo su tutte le questioni che riguardano non solo la città, ma l’intero territorio provinciale.