Operazione antimafia della GdF tra Catania e Pavia, 20 indagati e 8 arresti

Dalle prime ore dell’alba è in atto un blitz antimafia della Guardia di Finanza contro esponenti del clan catanese dei Laudani. Il blitz da Catania si spinge fino a Pavia con circa ottanta finanzieri coinvolti per la notifica dei provvedimenti a venti persone indagate tra cui otto poste in arresto.

L’operazione, coordinata dalla Procura di Catania va a colpire i reati di associazione mafiosa, estorsione, ricettazione, detenzione di armi, trasferimento fraudolento di valori e spaccio di sostanze stupefacenti tutti aggravati dal metodo mafioso.