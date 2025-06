“Operaicidio”, domani a Casteldaccia la presentazione del libro di Bruno Giordano e Marco Patucchi

Condividi questo articolo?

«Si terrà domani, martedì 17 giugno alle 11, a “Il barone di Munchausen” di Casteldaccia, nel Palermitano, la presentazione del libro “Operaicidio”». Lo annuncia Giovanni Pistorio, segretario generale della Fillea Cgil Sicilia, che aggiunge: «Saranno presenti gli autori, Bruno Giordano, magistrato presso la Corte di cassazione e già direttore generale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, e Marco Patucchi, giornalista di “la Repubblica”, dove si occupa di economia e politica». Il dibattito sarà moderato da Emanuele Lauria, caporedattore di “la Repubblica” Palermo. Interverranno: Piero Ceraulo, segretario generale della Fillea Cgil Palermo, Giovanni Pistorio, segretario generale della Fillea Cgil Sicilia, Francesco Lucchesi, segretario della Cgil Sicilia, e Antonio Di Franco, segretario generale della Fillea Cgil nazionale. Presente l’intera assemblea generale di Fillea Cgil Sicilia appositamente convocata.

«Ogni strage indica un preciso fattore causale nella mancata istruzione e sensibilizzazione di chi gestisce il lavoro, non di chi lavora – dicono gli autori del libro – ed è simbolicamente rilevante che si è scelta, quale sede per la presentazione dell’opera, Casteldaccia, paese in cui, a maggio del 2024, cinque operai hanno perso la vita nel corso di lavori di manutenzione alla rete fognaria».

«Quella che si consuma ogni giorno nel nostro Paese – conclude Pistorio – è una strage di dimenticati della cui memoria, quasi sempre, rimane traccia solo nei familiari mentre, dal giorno dopo, il nastro si riavvolge perché forse è utile dimenticare, mentre “lo Stato si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con grande dignità” come diceva De André. Noi non siamo fatti per dimenticare, non dimentichiamo».

