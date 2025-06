Omicidio ad Avola, la vittima già accusata di minacce al giornalista Borrometi

Condividi questo articolo?

Paolo Zuppardo, 48 anni, è morto nella notte all’ospedale di Avola dove era stato ricoverato ieri a seguito di un agguato. Ieri sera mentre transitava a bordo della sua Jeep nera in una via della cittadina, via 24 metri, è stato colpito da diversi proiettili, forse inseguito. Avrebbe provato a fuggire ma chi ha sparato lo avrebbe inseguito malgrado la presenza di numerose persone. Uno o più proiettili lo avrebbero raggiunto alla nuca. Immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso di Avola è poi deceduto a seguito delle gravi ferite riportate.

L’uomo aveva precedenti penali per reati legati a stupefacenti ed estorsioni, inoltre si era reso protagonista di minacce nei confronti del giornalista Paolo Borrrometi e dell’ex sindaco di Avola, Luca Cannata, oggi deputato.