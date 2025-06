ODIRAA & CHRISTIAN LISI: in radio “BLUE” il nuovo singolo

Condividi questo articolo?

Sarà in rotazione radiofonica “BLUE”, il nuovo singolo di Odiraa & Christian Lisi disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 9 maggio 2025.

“Blue” è un brano che si muove su sonorità pop contaminate da influenze afrobeat, creando un ritmo coinvolgente e solare che contrasta con la profondità del testo. Al centro della canzone c’è una relazione in crisi tra due persone, un lui e una lei che faticano a ritrovarsi. Le parole raccontano incomprensioni, distanze emotive e il desiderio di recuperare un legame che sembra sfuggire. Il beat pulsante accompagna questo altalenarsi di emozioni, dando al brano un’energia che rende il messaggio ancora più potente. Un equilibrio tra leggerezza musicale e intensità narrativa, capace di far ballare e riflettere allo stesso tempo.

“Blue è un pezzo primaverile e fresco: il tema centrale è quello della natura che si presenta come farmaco per guarire la malinconia, Blue è una vocabolo che descrive lo stato d’animo e al contempo il colore del mare e del cielo; il messaggio di questo pezzo è imparare a lasciare scorrere e accettare ciò che non si può controllare”

Il videoclip di “Blue”, editato da Christian Lisi, è stato girato nella suggestiva cornice della Stazione Centrale di Bologna, e riflette pienamente il senso del brano: una storia d’amore in crisi, segnata da distanza emotiva e incomunicabilità. I binari, i passaggi e l’atmosfera sospesa del luogo diventano metafora visiva del rapporto tra i due protagonisti, tra partenze mancate e attese irrisolte.

biografia

Odiraa è una cantante e cantautrice italo-nigeriana il cui sound fonde pop, house e afrobeat. La sua musica, vibrante e colorata, riflette un’attitudine positiva e resiliente, capace di affrontare le sfide con leggerezza e un sorriso. Le sue influenze spaziano da artisti di nicchia come Benjamin Clementine e Tom Waits a icone della scena afrobeat contemporanea come Rema, Ayra Starr e Omah Lay. Fin da bambina si è immersa nel jazz, nel blues e nella musica africana, fonti d’ispirazione che hanno segnato il suo percorso artistico. Ha iniziato a scrivere molto presto, spinta dal bisogno di esprimere emozioni e riflessioni su temi come l’identità e la crescita personale. Ma accanto all’impegno, non rinuncia al piacere di creare musica che faccia ballare, emozionare e divertirsi.