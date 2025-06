Nunzio Currenti, giornalista professionista, 52 anni è il nuovo presidente dell’Ussi Catania

Condividi questo articolo?

Succede a Daniele Lo Porto, che ha guidato la sezione di Catania per due anni.

“Dopo poco più di due anni concludo il mio mandato di presidente provinciale dell’Unione Stampa Sportiva Italiana – ha aperto i lavori Daniele Lo Porto – incarico assunto con spirito di servizio, dopo un periodo di commissariamento. Sono soddisfatto del bilancio di questo periodo. Abbiamo ripreso ad essere operativi e presenti nel tessuto sportivo della città e della provincia, grazie all’impegno dei componenti del direttivo, che ringrazio, e di tutti i soci con la loro partecipazione attiva o la sola presenza. Come gruppo di specializzazione ci siamo perfettamente riconosciuti nella governance del sindacato, a livello nazionale, regionale e provinciale, rappresentato da Alessandra Costate, Giuseppe Rizzuto e Filippo Romeo. Sono sicuro – conclude il presidente uscente Lo Porto – che il nuovo presidente provinciale dell’Ussi, e la squadra che lo sosterrà, saprà fare più e meglio di questo gruppo il cui mandato termina oggi, spinto sempre dallo spirito di servizio, dalla condivisione con la base di progetti, obiettivi e attività, perché la carica assunta deve essere il mezzo e non il fine.”

Currenti è stato eletto per acclamazione nella Sala E7 dell’Assostampa di Catania. Nella sua carriera ha legato il suo percorso professionale al quotidiano La Sicilia per 25 anni, oggi si occupa di comunicazione sportiva istituzionale e scrive per diverse testate giornalistiche.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia – ha affermato il neo eletto Nunzio Currenti – Ci attende un quadriennio ricco di spunti e di grandi sfide. La linea di continuità con il lavoro svolto da Daniele Lo Porto, presidente uscente, potrà portare risultati significativi. Ritengo imprescindibile il rispetto delle regole per garantire una corretta informazione e, in questo senso, sarà fondamentale il dialogo con il Sindacato, di cui siamo gruppo di specializzazione. Tasselli centrali – continua Currenti – del programma saranno: una formazione giornalistica mirata, il dialogo costante con le istituzioni sportive (Coni, Federazioni ed Enti di Promozione) e politiche, l’attenzione a tutte le discipline sportive, comprese quelle realtà che operano lontano dai riflettori. Credo molto nel ruolo della scuola: per questo attiveremo iniziative rivolte agli studenti, per promuovere lo sport come straordinario veicolo di valori. Per realizzare tutto questo serviranno grande condivisione e spirito di squadra.”

Presenti, Daniele Lo Porto, Presidente uscente USSI Catania e tesoriere regionale Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Filippo Romeo, Componente della Giunta regionale Associazione Siciliana della Stampa, Gaetano Rizzo, Presidente regionale Unione Stampa Sportiva Italiana, Francesco La Rosa e Lorenzo Gugliara, consiglieri regionali Unione Stampa Sportiva Italiana.

Ecco la nuova squadra: Francesco Casicci, Monica Colaianni, Lucio Di Mauro, Anthony Distefano, Alessandro Fragalà, Max Licari, Ludovico Licciardello, Luigi Saitta, Marco Sciuto, Marcello Strano, Enzo Stroscio, Gianluca Virgillito.