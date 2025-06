NEMI: in radio “TUTTA LA NOTTE” il nuovo singolo

Condividi questo articolo?

Sarà in rotazione radiofonica “Tutta la notte”, il nuovo singolo di Nemi disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 30 maggio.

“Tutta la notte” è una canzone pop che racconta un amore intenso ma doloroso, quasi illusorio. La persona amata è descritta come distante, sfuggente. Il brano esprime il desiderio profondo di una connessione autentica, ma anche la paura che tutto possa essere solo una finzione. Durante la prima registrazione in studio, l’artista ha vissuto momenti di grande tensione: era la prima volta che interpretava questo pezzo in modo professionale e sentiva forte il peso della responsabilità. Dopo alcune prove, è riuscita a lasciarsi andare, trovando la giusta serenità. Da quel momento, il brano ha preso forma in modo naturale. Sentire la propria voce nelle cuffie è stata per lei un’emozione intensa, che porterà sempre con sé. Il sound è delicato ed emotivo, con un’atmosfera intima che valorizza la voce e il messaggio del testo.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Questa canzone rappresenta un nuovo capitolo del mio percorso artistico, è il riflesso delle vere emozioni che provo. Si inserisce nel mio progetto come punto di inizio e tappa di crescita, sia a livello personale che artistico.”

Biografia

Noemi Zaccaria, in arte Nemi, è una giovane artista di 17 anni con una profonda passione per la musica, che coltiva fin dall’infanzia. Inizia a studiare canto all’età di 6 anni e oggi prosegue il suo percorso formativo a Ragusa, sotto la guida dell’insegnante Giulia Rizza presso l’Associazione Armida. Originaria di Modica, città nota per il suo patrimonio barocco e il celebre cioccolato, Nemi ha preso parte a numerosi concorsi canori e masterclass, tra cui Vela d’Oro, Ibla Contest, Cristina Guastella e Premio Arte Sicilia. Proprio grazie a quest’ultimo ha avuto l’opportunità di realizzare il suo primo inedito, presentato al Fatti Sentire Festival 2024, dove ha raggiunto la semifinale.