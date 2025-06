Nasce il portale degli Attori Cinematografici Siciliani. Basta con l’invasione degli attori alieni

Condividi questo articolo?

Gli organizzatori e gli attori presenti: «Basta con l’invasione degli attori “alieni” e finti siciliani da Roma e da Hollywood»

La presentazione di un nuovo spazio digitale per gli attori nati inSicilia, ma anche l’occasione per lanciare un accorato appello: «Basta con l’invasione dei set siciliani, senza gli attori siciliani».

È quanto è emerso durante la presentazione, all’Assessorato regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione siciliana, del Portale degli Attori Cinematografici Siciliani: https://portaleattorisicilia.it .

Attrici e attori possono già da qualche giorno iscriversi e lasciare tutti i loro dati, come se fosse una vetrina per i direttori dei casting che, quando cercheranno un performer siciliano. o dovranno girare film o fiction in Sicilia, potranno servirsi dello stesso portale per trovare le persone che a loro servono. È infatti possibile selezionare l’artista ricercato per: genere, corporatura, taglia, capelli e colore degli occhi. Si ha così automaticamente a disposizione un campionario di persone da preferire sulla base delle esigenze dei registi. Lo scopo è tutelare e promuovere le attrici e gli attori siciliani. Il portale è messo a disposizione delle produzioni cinematografiche che verranno a girare in Sicilia e allo stesso tempo tutelerà e vigilerà, durante tutto il set gli artisti registrati.

Durante la presentazione del portale, nato da un iniziativa di Raffaele Sabato e Roberto Bonura, con altri rappresentanti dell’associazione Schiera, in collaborazione con il sindacato Asnai, Associazione sindacato nazionale artisti italiani, è stato lanciato un appello: «Basta con le produzioni di Hollywood e di Roma che sfruttano la Sicilia, ma non chiamano a lavorare gli attori siciliani, spacciando attori di altre città del mondo per isolani. Sono un po’ come quelle specie aliene di animali che invadono il mare Mediterraneo: invasive e che distruggono la nostra biodiversità. Questo portale è un baluardo che vuole unire talento e produzione. Per questo vogliamo una collaborazione con la Sicilia Film commission e sedere allo stesso tavolo di chi decide la distribuzione dei finanziamenti».

Ha rincarato la dose l’attore Lollo Franco: «A Favignana stanno girando “L’odissea” di Christopher Nolan. Non solo non ci sono attori siciliani nel cast, ma persino la popolazione non è stata coinvolta».