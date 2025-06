Napoli, esplosione in un ristorante del centro: un morto e quattro feriti

Condividi questo articolo?

Un uomo di 55 anni è morto oggi, mercoledì 25 giugno, per l’esplosione avvenuta a Napoli, nel tardo pomeriggio, all’interno di un ristorante. Lo scoppio che ha causato il crollo di parte di uno stabile, è avvenuta in via Peppino De Filippo, traversa di via Foria in pieno centro storico.

Quattro i feriti, tra cui una donna estratta viva dalle macerie e trasportata al Pronto soccorso in gravi condizioni.

Il corpo dell’uomo, segnalato in un primo tempo come disperso, è stato individuato in serata dalle squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto. Sul caso indaga la Polizia di Stato.

“Profondo dolore per la morte avvenuta a causa del crollo nei pressi di via Foria. Come Amministrazione – ha scritto su X il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi – siamo vicini alla famiglia della vittima. Ora vanno accertate le responsabilità dello scoppio, la sicurezza dei cittadini deve sempre essere una priorità”.