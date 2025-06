NANÀ: sui digital store e in radio “BYE BYE” il nuovo singolo

Sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Bye bye”, il nuovo singolo di Nanà. “Bye Bye” è un brano autobiografico che racconta con energia e ironia il momento in cui si trova il coraggio di lasciar andare chi si è dimostrato presente solo per convenienza. Si tratta di un vero e proprio un inno liberatorio contro le relazioni opportunistiche. Con un sound movimentato e fresco, “Bye Bye” si inserisce nel panorama indie-pop con un ritornello immediato e incisivo, capace di restare in testa e farsi cantare. Un messaggio chiaro, semplice e potente: a volte, dire “bye bye” è l’unico modo per riprendere in mano la propria libertà. Commenta l’artista a proposito del brano: «Bye Bye è il proseguimento di una storia che ho raccontato nei miei singoli precedenti.. Tutti i brani che ho scritto finora – alcuni non ancora pubblicati – raccontano le mie esperienze, pezzi della mia vita, e penso che molte di queste situazioni siano comuni anche ai miei ascoltatori. Questo brano nasce dopo tante gocce che hanno fatto traboccare il vaso: rappresenta tutti quei “sassolini” che dovevo togliermi dalle scarpe. Ho imparato a dire bye bye e spero che possa diventare un piccolo “motto” anche per chi mi ascolta.» Pubblicità Biografia Gioia Menin in arte Nanà è un’artista veneta che ha studiato in due scuole di canto: ha iniziato il suo percorso alla 6Arte Scuola di Canto di Vicenza, dove ha avuto l’opportunità di esibirsi più volte all’anno in diversi teatri. In seguito ha proseguito gli studi a Padova presso la Volavoce Art & Music Academy. Attualmente è autodidatta. Ha partecipato a numerosi contest, tra cui Festival Show, Castrocaro, Rising Voice, Volavoce Festival, Nokep, Bim Rumore Festival, Premio Mimì Sarà, Area Sanremo e altri. Nell’estate del 2024 si è esibita alla Trentino Music Arena partecipando al talent organizzato da Nove Eventi Festival. Successivamente ha vinto il primo posto al concorso La Bella e la Voce a Vietri. Durante la settimana del Festival di Sanremo si è esibita a Sanremo Unlimited. L’estate 2025 si preannuncia ricca di nuovi contest e esperienze.