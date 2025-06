Milano, si stacca l’insegna della Torre Generali: rischio crollo, chiusa parte di City Life

Condividi questo articolo?

Vigili del fuoco e tecnici sono al lavoro per mettere in sicurezza l’area

L’insegna delle Generali sulla Torre Hadid a Milano si è staccata. A quanto apprende Adnkronos, non è escluso che possa crollare interamente ma anche se dovesse succedere “rimarrebbe ancorata al perimetro del terrazzo e si scongiurerebbe la caduta verticale”.

Si sottolinea in ogni caso che si tratta di prime valutazioni. Per ora l’area è stata interdetta, la fermata della metro Tre Torri chiusa e Vigili del fuoco e tecnici sono al lavoro non solo per mettere in sicurezza l’area, ma per risalire alla causa del collasso dell’insegna, per ora ignota.

La nota di generali

L’episodio “è stato prontamente gestito con l’immediata messa in sicurezza dell’insegna stessa, senza che si registrassero danni a persone né a strutture circostanti”, sottolinea Generali in una nota.

“A scopo precauzionale e a tutela della pubblica incolumità, Generali ha provveduto a delimitare e mettere in completa sicurezza l’area sottostante, ivi compreso l’edificio che ospita il CityLife Shopping District”, sottolinea.

“Tutto il personale della sede Generali continuerà a operare da remoto”, evidenzia. “Le cause dell’incidente sono ancora in fase di valutazione. Generali fornirà tempestivamente tutti gli aggiornamenti del caso”.