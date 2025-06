Meteo spacca l’Italia: temporali al Nord, caldo africano al Centro-Sud

Condividi questo articolo?

Entro il fine settimana toccheremo i primi 40°C

Italia spaccata sul fronte meteo oggi mercoledì 4 giugno. Supercelle temporalesche sono pronte a colpire, avvertono i meteorologi, con rischio grandine e alluvioni lampo su alcune regioni del Nord che verranno colpite dal maltempo. Caldo africano invece al Centro-Sud.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che dal pomeriggio di mercoledì è atteso l’arrivo di un fronte instabile francese; il fronte perturbato irromperà in Italia provocando un repentino peggioramento delle condizioni meteo su alcune delle nostre regioni.

Le zone più colpite

Le zone più colpite saranno nord Piemonte, nord Lombardia e aree interne della Liguria: in particolare le province di Verbania-Cusio-Ossola, Varese e Como subiranno veri e propri nubifragi.

Le precipitazioni totali, previste tra il pomeriggio del mercoledì e le prime ore del giovedì, ammontano a circa 100/150 litri per metro quadrato, cioè l’equivalente della pioggia totale che normalmente cade in alcune zone nell’intero mese di giugno. Una condizione che potrebbe innescare delle pericolose alluvioni lampo.

Al contempo, specie sulle zone di pianura tra vercellese, novarese e milanese, potrebbero prendere vita alcune ‘supercelle temporalesche’ con la possibilità di grandine grossa e forti colpi di vento. Le supercelle rappresentano uno dei pericoli maggiori in Italia tra la fine della Primavera e l’Estate in quanto le nubi raggiungono altezze estreme fino a 12 km (limite della troposfera) e presentano un’intensa vorticità capace di sviluppare anche tornado e downburst (raffiche di vento orizzontale ad oltre 100 km/h).

I meteorologi monitoreranno attentamente l’eventuale sviluppo di questi fenomeni tra mercoledì e giovedì, così come seguiranno l’evoluzione della prima ondata di calore del 2025 fino al weekend: entrambe le situazioni meteo, supercelle e caldo africano, saranno infatti pericolosissime.

La prima ondata di calore è quella che crea maggiori danni alla salute in quanto non siamo ancora assuefatti al cambiamento estivo: e il caldo non scherzerà, entro il fine settimana toccheremo i primi 40°C all’ombra mentre sono già arrivate le notti tropicali anche al Nord (notti calde con minima superiore ai 20°C).

Nel dettaglio

Mercoledì 4. Al Nord: temporali forti sulle Alpi del Nord Ovest, locali sulle rispettive pianure. Al Centro: velature e caldo. Al Sud: soleggiato e caldo.

Giovedì 5. Al Nord: temporali possibili su molte zone. Al Centro: cielo poco nuvoloso. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Venerdì 6. Al Nord: sole e caldo. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: sole e molto caldo.

Tendenza: anticiclone africano in ulteriore rinforzo; clima molto caldo su tutta Italia con i primi 40°C al Sud.