Messina, un piano di interventi per la messa in sicurezza della strada provinciale 167 dell’Ancipa

Il territorio è interessato da continui fenomeni di dissesto geologico

La Città Metropolitana di Messina prosegue con l’attività di monitoraggio e messa in sicurezza delle strade provinciali, con l’obiettivo di garantire un sistema di collegamenti innovativo e rispondente alle esigenze delle comunità locali e allo sviluppo del territorio.

In questo contesto, è stato effettuato un sopralluogo lungo la strada provinciale 167 dell’Ancipa per verificarne le condizioni attuali e pianificare un piano di interventi di riqualificazione dell’asse viario che collega i Comuni di Cesarò e San Teodoro.

La ricognizione, alla presenza del direttore generale Giuseppe Campagna, del sindaco di Cesarò Katia Ceraldi, e del dirigente alla viabilità Biagio Privitera, ha evidenziato lo stato critico del territorio attraversato dalla importante via di collegamento, condizionato da una serie di movimenti franosi, i cui effetti sono stati accentuati dagli eventi meteorologici verificatisi negli ultimi anni.

Palazzo dei Leoni sta ricalibrando il progetto di intervento, con l’obiettivo di definire soluzioni a medio termine che possano affrontare in modo più strutturale i continui fenomeni di dissesto della sede stradale.

Nel frattempo, si procederà con interventi immediati per ripristinare le condizioni di transitabilità nei punti più critici, al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità dell’infrastruttura.

“Siamo impegnati nel garantire un’attività di manutenzione costante e mirata – ha affermato il direttore generale Campagna – fondamentale per assicurare un sistema di collegamenti efficiente e per valorizzare le aree interne del territorio metropolitano. Nel contempo, manteniamo un rapporto continuo con i sindaci del territorio per ottimizzare tutte le azioni che la Città Metropolitana di Messina metterà in campo nei prossimi mesi”.