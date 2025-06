Messina: conferma l’impegno sulla strada di scorrimento veloce “Patti – San Piero Patti”

Condividi questo articolo?

L’obiettivo è quello di riprogrammare le risorse disponibili e rideterminare le procedure per l’avvio di un’opera strategica

La Città Metropolitana di Messina prosegue nell’attuazione di strategie di sviluppo territoriale, orientate a rispondere alle esigenze delle comunità locali e a favorire una sinergia efficace con i Comuni metropolitani, al fine di promuovere un’azione propositiva e condivisa.

In questo contesto, si è svolto stamani, a Palazzo dei Leoni, un tavolo tecnico finalizzato a definire le azioni necessarie per rilanciare gli interventi lungo la strada di collegamento rapido “Patti – San Piero Patti”.

Alla riunione hanno partecipato il sindaco metropolitano Federico Basile, il direttore generale di Palazzo dei Leoni Giuseppe Campagna, i sindaci di Patti e San Piero Patti, rispettivamente Gianluca Bonsignore e Cinzia Marchello, il responsabile della viabilità Biagio Privitera, i funzionari tecnici Gaetano Maggioloti e Roberto Siracusano, nonché due rappresentanti del Comitato “Onda Nebroidea” di Sud Chiama Nord, il presidente Massimo Franco e il membro del Direttivo Natalino Natoli.

L’obiettivo è quello di riprogrammare le risorse disponibili e rideterminare le procedure per l’avvio di un’opera strategica attesa da tempo dal territorio, puntando all’inserimento del progetto nei principali strumenti di programmazione regionali ed europei, in modo da favorire l’accesso a fonti alternative di finanziamento e garantire interventi mirati e sostenibili.

Dal confronto è emersa una visione condivisa, che mira a sviluppare un progetto capace di fornire risposte rapide e concrete alle esigenze del comprensorio pattese, valorizzando in particolare le aree interne e contrastando i fenomeni di marginalizzazione e spopolamento.

È stata concordata la necessità di procedere con una ridefinizione del tracciato, in considerazione del fatto che l’attuale percorso risale agli anni ’40 del secolo scorso, e di avviare contestualmente interventi di consolidamento infrastrutturale e riqualificazione ambientale.

I tecnici della Città Metropolitana di Messina si impegneranno, in tempi brevi, a redigere uno studio di fattibilità dettagliato, che costituisca la base per le successive fasi tecnico-amministrative e consenta di orientare con efficacia le scelte progettuali e di investimento.

“Siamo determinati a portare avanti questo progetto di grande rilevanza strategica – ha dichiarato il sindaco metropolitano Basile – che rappresenta un investimento fondamentale per lo sviluppo economico e sociale dell’intera area. La strada Patti – San Piero Patti non è soltanto un collegamento viario, ma un’infrastruttura essenziale per la valorizzazione delle aree interne, il rilancio delle attività locali e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Con il supporto di tutte le istituzioni e delle comunità coinvolte, lavoreremo con impegno affinché questa opera duri nel tempo e risponda efficacemente alle esigenze di mobilità e sicurezza”.