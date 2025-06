MAVI: dal 4 luglio sui digital store e in radio “SHOT” il singolo d’esordio

Condividi questo articolo?

Sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Shot”, il primo singolo di Mavi.

“Shot” è un inno all’amore incondizionato scritto durante un viaggio in treno con lo sguardo perso tra i riflessi del mare oltre il finestrino. L’ispirazione nasce da quell’immagine, sintetizzata nel verso: “non ti dirò della paura che ho di salire su un treno e tu giù fermo dal finestrino”. Il brano racconta la paura di non essere abbastanza e il timore di non essere compresi fino in fondo dalla persona amata. Un crescendo emotivo che descrive l’intensità di un amore vissuto a mille, con tutte le sue sfumature: euforia, adrenalina, brivido. Le stesse sensazioni che si provano subito dopo uno “shot”.

“Shot” è dedicato a chi ama incondizionatamente, anche con la paura di perdersi o di perdere l’altro. È un inno a chi si mette in gioco con anima e cuore, mostrando tutto di sé – pregi e fragilità – nella speranza di riuscire un giorno a superare le proprie paure e a vivere l’amore senza più timori.

Biografia

Geltrude Casazzone, in arte Mavi, è una cantante e cantautrice nata a Cosenza il 1° febbraio 2003. Attualmente risiede nella sua città natale e frequenta il corso di laurea in Giurisprudenza presso l’Università della Calabria. La sua passione per la musica inizia nel 2016, quando inizia gli studi musicali presso il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza. Prosegue la sua formazione da privatista, partecipando a vari concorsi provinciali e regionali, tra cui l’Accademia Musicale “Gustav Mahler” di Trebisacce (CS), dove si aggiudica il Primo Premio Assoluto nel 2019. Oggi, Geltrude continua a perfezionarsi nel canto e nella scrittura musicale, lavorando con RC Voce Produzione, che la segue nel suo percorso artistico e discografico. Con la sua voce e la sua creatività, Geltrude Casazzone si sta affermando come una giovane artista promettente nel panorama musicale italiano.