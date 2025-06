“Magma Debut”, a Catania la festa del cinema d’esordio

Condividi questo articolo?

Dal 16 al 20 giugno cinque serate per cinque nuove promesse

L’Arena Argentina e il Cinema King sono le sale dove si realizzeranno le proiezioni.

I film arrivano da Bosnia Erzegovina, Ucraina, Grecia, Somalia e Spagna

La direzione artistica è di Andrea Magnani

Dall’Arena Argentina al cinema King di Catania. Due sale con una lunga storia alle spalle per mostrare le pellicole di registi e registe che la storia, invece, ce l’hanno tutta davanti a sé. Magma Debut, la festa del cinema d’esordio, torna anche nel 2025 per la sua quarta edizione. Dal 16 al 20 giugno – prima all’Argentina e poi al King – prenderà vita lo spin-off estivo di Magma – Mostra di cinema breve, il festival internazionale di cortometraggi che nel 2025 spegne 24 candeline.

Debut è l’ultima delle creature di Magma. Al concorso internazionale dedicato ai corti, che si svolgerà come di consueto a novembre anche quest’anno, si sono aggiunte le serate estive. Cinque, nel capoluogo etneo, sempre organizzate dall’associazione culturale Scarti, nel corso di ciascuna delle quali sarà proiettato un lungometraggio, il primo del regista. Confermata la direzione artistica di Andrea Magnani, regista, produttore e sceneggiatore.

Si comincia lunedì 16 giugno, alle 21 all’Arena Argentina di via Vanasco, con “Cherry juice” (90’, 2023) di Mersiha Husagic, che sarà presente in sala. Si tratta di una produzione della Bosnia Erzegovina che racconta di Selma, una giovane sceneggiatrice bosniaca che trascorre una notte con l’attore tedesco Niklas, nella Sarajevo post bellica. Martedì 17 l’orario rimane lo stesso, ma cambia la sala: alle 21, al cinema King di via De Curtis, sarà proiettato l’ucraino “U are the Universe” (90’, 2024), del regista Pavlo Ostrikov: il camionista spaziale Andriy Melnyk trasporta spazzatura nucleare su una nave cargo diretta sulla luna abbandonata di Saturno, Callisto. Il fatto è che, mentre è in viaggio, la Terra esplode. E Melnyk si ritrova da solo nello spazio.

Mercoledì 18 giugno, alle 21, al cinema King, proiezione del greco “Meat” (104’, 2024), di Dimitris Nakos, film in collaborazione con il Trieste film festival in tour 2025. Una pellicola contemporanea che prende le mosse dalla tragedia: un patriarca deve decidere il destino di suo figlio e di un ragazzo cresciuto con lui, ma di mezzo c’è un omicidio. Giovedì 19 tocca alla pellicola somalo-francese “The village next to paradise” (132’, 2024) di Mo Harawe: il film è ambientato nel deserto, dove Mamargade è un padre single che svolge piccoli lavori per dare al figlio Cigaal una vita migliore. Quando sua sorella Araweelo, appena divorziata, torna a vivere con loro, le cose cambiano per tutti.

Venerdì 20 giugno il film si sposta al pomeriggio. Alle 18, sempre al King di Catania, ultima pellicola in concorso: “Piggy” (100’, 2022, Spagna), di Carlota Pereda: Sara è una adolescente che, nel momento più difficile della sua crescita, viene bullizzata a scuola, mentre in famiglia nessuno la comprende. All’ennesimo maltrattamento, decide di reagire.

Al termine delle proiezioni, il premio Debut 2025 sarà assegnato dalla giuria di qualità, composta dal regista Davide del Degan, dalla professoressa Giovanna Santaera e dallo sceneggiatore e regista Pietro Parolin. In contemporanea a Magma Debut, da Isola Catania si svolgerà anche la prima Magma summer school, un workshop intensivo dedicato allo sviluppo di sceneggiature per lungometraggi: in arrivo a Catania cinque registi emergenti che, con l’aiuto di tutor ed esperti, svilupperanno il proprio progetto di opera prima in forma di lungometraggio.