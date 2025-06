Condividi questo articolo?

Le iniziative del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara per la promozione della formazione e facilitazione digitale nel territorio proseguono con un nuovo importante appuntamento. L’obiettivo è fornire ai cittadini competenze essenziali per navigare nel mondo contemporaneo, riconoscendo la facilitazione digitale come elemento chiave per garantire l’inclusione sociale ed economica di tutti.

Il prossimo incontro formativo è fissato per mercoledì 25 giugno, alle 17:30, presso la sede della Pro Loco di via Vittorio Emanuele a Sant’Alfio. Questo forum rappresenta un’occasione preziosa per i partecipanti di confrontarsi e migliorare le proprie competenze digitali.

Come sottolineato dal presidente del GAL, Ignazio Puglisi, i forum e gli incontri formativi promossi dal GAL “testimoniano il loro impegno nel supportare la crescita e l’inclusione digitale della comunità locale”. “Queste iniziative – soggiunge l’amministratore delegato del Gal, Piero Mangano che ha organizzato l’incontro santalfiese – offrono opportunità concrete per acquisire maggiore autonomia e consapevolezza nell’utilizzo delle tecnologie digitali”.

L’appuntamento di Sant’Alfio si inserisce in un programma più ampio del GAL, mirato a favorire l’accesso alle nuove tecnologie per tutti i cittadini del comprensorio etneo e dell’Alcantara.