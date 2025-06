Le Figaro Magazine dedica la copertina a Giorgia Meloni: “Le ragioni di un successo”

Sant’Angelo di Brolo. Scuderia Nebrosport pronta al IV Autoslalom Miniera “Cozzo Disi” con Biagio Meli

Condividi questo articolo?La Scuderia Nebrosport si prepara a scendere in pista per il IV Autoslalom Miniera “Cozzo Disi”, in programma a Casteltermini il 14 e 15 giugno 2025. A rappresentare i colori del team sarà il pilota Biagio Meli, al volante della sua potente Fiat Uno Turbo di...