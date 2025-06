Le auto d’epoca del Circolo Vernagallo protagoniste del XXII° Giro Storico della Baronia di Carini

Condividi questo articolo?



Anche quest’anno, torna l’atteso appuntamento a cura del Tutto pronto per il XXII° Giro Storico della Baronia di Carini, in programma domenica 8 giugno alle 9:00.Anche quest’anno, torna l’atteso appuntamento a cura del Circolo Vernagallo presieduto da Antonio Mannino , da anni impegnato nella valorizzazione di auto e moto d’epoca.

CULTURA, TURISMO E AMBIENTE

Il Giro Storico della Baronia di Carini precede tradizionalmente il Trofeo Vernagallo che nel 2025 taglia il traguardo della XXIII edizione e che, quest’anno, prevede un viaggio nei luoghi del Commissario Montalbano, tra le location più suggestive della Sicilia Orientale, dal 14 al 18 giugno.

Domenica 8 il raduno è in programma alle 9:00 al Centro Commerciale Poseidon a Carini in provincia di Palermo, per il posizionamento dei veicoli nelle aree di sosta 5 e 7.

Seguiranno le prove di regolarità alle 10:30 e la partenza, a mezzogiorno, per il Giro Storico che attraverserà Carini, Cinisi e Terrasini, proseguendo per Giardinello e Montelepre.

Le auto storiche attraverseranno il territorio, promuovendone le peculiarità ambientali, turistiche e gastronomiche, secondo la consolidata formula del Circolo Vernagallo che unisce amore e passione per le auto vintage e riscoperta dei luoghi più significativi della Sicilia e non solo.

La giornata si concluderà con la premiazione del XXII° Giro Storico della Baronia di Carini, con i partecipanti al XXIII° Trofeo Vernagallo che prenderà il via sabato 14 giugno.

Da Palermo, le auto muoveranno verso Marina di Ragusa e, il giorno successivo, visiteranno luoghi iconici del paesaggio della Sicilia orientale quali Punta Secca, Donnafugata e Scicli.

Le escursioni proseguiranno lunedì 16 giugno a Ragusa e Ragusa Ibla e nei giorni 17 e 18, con visite a Ispica e Modica.

A conclusione, anche una visita all’Azienda Progetto Natura di Ragusa mercoledì 18 giugno.

Una nuova esaltante avventura da vivere intensamente per il Circolo Vernagallo: gli equipaggi che hanno aderito alla ventitreesima edizione del Trofeo sono già pronti a partire con il consueto entusiasmo.