L’arte che rigenera: inaugurato a Tortorici il murales “La Valle dell’Ingegno”

È stato inaugurato presso il Viadotto Franchina, il murales “La Valle dell’Ingegno – dall’intelligenza artigianale all’intelligenza artificiale”, realizzato dagli studenti delle classi III, IV e V dell’indirizzo Arti Figurative del Liceo “Lucio Piccolo” di Capo d’Orlando, nell’ambito del progetto di riqualificazione urbana promosso dall’Amministrazione Comunale di Tortorici (Messina).

L’evento è stato condotto e moderato dalla Vice Presidente del Consiglio Comunale, dott.ssa Sonia Bevacqua, che ha guidato con sensibilità e precisione i vari momenti della cerimonia, favorendo il dialogo tra istituzioni, scuola e cittadinanza.

Come spiegato dagli studenti nel corso della cerimonia l’opera rappresenta un suggestivo viaggio visivo e simbolico tra tradizione e innovazione, tra manualità e progresso, raccontando, attraverso l’arte, l’evoluzione della conoscenza umana. Tra gli elementi del murales, spicca la figura di San Sebastiano, Patrono di Tortorici, raffigurato in una posa classica che richiama la tradizione iconografica, a testimonianza dell’identità culturale e spirituale della comunità locale.

Accanto a lui, il campanile storico, segno dell’architettura e della memoria collettiva, dialoga con un enorme orologio in prospettiva deformata, simbolo del tempo che passa, del progresso e del cambiamento.Intorno, si sviluppano ingranaggi metallici, robot, alberi astratti di circuiti, edifici avveniristici e atomi in movimento, che rappresentano l’irruzione della tecnologia, della ricerca e dell’intelligenza artificiale nel nostro tempo. Il pavimento a scacchiera prospettica, infine, crea un senso di profondità e disorientamento intenzionale, a evocare la complessità del nostro presente.

Durante la cerimonia è intervenuto l’Onorevole Calogero Leanza, padrino e sostenitore convinto dell’iniziativa, che si è speso sin dall’inizio per la sua realizzazione e che ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per il progetto: “Questa opera è un segno di rinascita e visione. È bello vedere i nostri giovani protagonisti di un progetto che mette insieme memoria, creatività e futuro. La collaborazione tra scuole e amministrazioni è la chiave per costruire comunità consapevoli e vive.”

La Dirigente Scolastica del Liceo Lucio Piccolo prof.ssa Larissa Bollaci, ha sottolineato con forza il valore educativo e formativo del progetto, evidenziando come esperienze di questo tipo rappresentino un’estensione concreta della didattica, capace di uscire dalle aule per entrare nel tessuto vivo della comunità.

Il progetto artistico è stato curato con passione e competenza dai docenti prof.ssa Anna Paola Cataldo, prof. Vittorio Perna e prof. Mauro Cappotto, che hanno guidato gli studenti in ogni fase, dall’ideazione concettuale alla realizzazione pittorica.

Momento particolarmente sentito è stata la benedizione dell’opera da parte di Don Ciro Lo Cicero, parroco di Tortorici.

A testimoniare la vicinanza delle istituzioni culturali e civiche del territorio, erano presenti anche il Presidente del Centro di Storia Patria dei Nebrodi di Tortorici architetto Massimo Ioppolo, gli Assessori Comunali Micaela Salvà, Rosalba Vanadia e Sebastiano Conti Mica, il Presidente del Consiglio Comunale Dario Paterniti, il Maresciallo Francesco Cannizzaro, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Tortorici e infine una rappresentanza dei consiglieri di maggioranza e minoranza.

Il Sindaco, dott. Carmelo Rizzo Nervo, ha dichiarato: “Questo murales rappresenta un gesto di amore per Tortorici. È un’opera che resterà nel tempo, segno di bellezza condivisa e impegno collettivo. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a renderlo possibile.”

La cerimonia si è conclusa con un buffet offerto dall’Amministrazione Comunale, occasione di incontro tra istituzioni, scuola e cittadini.