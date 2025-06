La musica protagonista all’Italian Global Series Festival

Condividi questo articolo?

Dal 21 al 28 giugno – Rimini e Riccione

Acmf – l’ Associazione Compositori Musica per Film – parteciperà all’Italian Global Series Festival diretto da Marco Spagnoli che si terrà a Rimini e Riccione dal 21 al 28 giugno, firmando la sonorizzazione degli spazi che accoglieranno il pubblico dell’edizione 2025. L’iniziativa ha raccolto l’adesione di 33 autori e autrici di colonne sonore, con una selezione di 66 brani tratti da film e serie tv. Si parte con i titoli storici degli anni 2000, da “Distretto di Polizia” e “Orgoglio” a “Boris”, “Il commissario Rex” e “Romanzo criminale” – campioni auditel ormai entrati nella memoria collettiva – per arrivare ai più recenti successi televisivi, come “Imma Tataranni”, “La legge di Lidia Poët” e “Mare fuori”.

I compositori coinvolti sono (in ordine alfabetico) Federica Bello, Irene Bello, Fabio Amurri, Bottega del suono (Corrado Carosio e Pierangelo Fornaro), Francesco Campanelli, Tommy Caputo, Pasquale Catalano, Paolo Costa, Matteo Curallo, Sofia Degli Alessandri, Bruno Falanga, Andrea Farri, Massimo Fedeli, Antonio Fresa, Massimiliano Lazzaretti, Stefano Landini, Stefano Lentini, Stefano Mainetti, Monica Marziota, Massimiliano Mechelli, Giuseppe Tranquillino Minerva, Alessandro Molinari, Ginevra Nervi, Roberto G. Pellegrino, Pivio & Aldo De Scalzi, Gabriele Roberto, Kristian Sensini, Giuliano Taviani e Carmelo Travia, Lorenzo Tomio e Francesco Verdinelli.

Pubblicità

Acmf è stata fondata nel 2017 con la presidenza onoraria di Ennio Morricone per difendere l’integrità e la qualità del processo creativo e promuovere la cultura musicale, una mission particolarmente importante nel contesto attuale, segnato dall’esplosione incontrollata dell’intelligenza artificiale generativa e dall’emergere di nuovi processi produttivi. L’associazione raccoglie oggi più di 170 iscritti ed è ormai diventata punto di riferimento irrinunciabile per i compositori di musica applicata in Italia e non solo: tra i suoi soci onorari, insieme a Pino Donaggio, Nicola Piovani e Marco Frisina, artisti come Michael Nyman, Roger Waters, Hans Zimmer e Charles Bernstein. Tutti gli iscritti, indipendentemente dal loro livello di esperienza o dal numero di opere realizzate, sono da considerarsi soci a pari grado e hanno uguale diritto di voto. L’assemblea ha votato proprio in questi giorni il nuovo direttivo, confermando Pivio – alias di Roberto Giacomo Pischiutta – alla Presidenza e Alessandro Molinari come Vice Presidente. I consiglieri ora in carica sono Pasquale Catalano, Franco Eco, Fabrizio Fornaci, Vito Lo Re, Stefano Mainetti, Ginevra Nervi, Giuliano Taviani, Marco Testoni, e Lorenzo Tomio. Alla segreteria è stata nominata Tecla Zorzi. Due compositrici entrano dunque a far parte della nuova struttura apicale, segnando un cambiamento di passo, in un mondo che purtroppo vede la presenza femminile ancora minoritaria.