“La Bollita del Tonno Oliveri”: 28 e 29 giugno… guardando le Isole Eolie e la gestualità della pesca

Il borgo di Oliveri, nel cuore di un’incantevole Riserva naturale, sta cercando di tutelare la storia rievocando un antico mestiere come quello del tonnaroto e il rituale che si innesca attorno alla comunità delle famiglie dei pescatori con la cosiddetta “Bollita del Tonno”. Questa tradizione tipica di questa area geografica vuole rinascere attraverso un contenitore studiato per trasmettere la passione delle proprie radici: da chi costruisce le imbarcazioni a chi tutt’oggi sale a bordo di pescherecci per portare avanti il racconto di generazione in generazione.

Sabato 28 e domenica 29 giugno, ci sarà una compagine di esperti e di testimonianze dal mondo universitario a quello associazionistico con gli immancabili focus sul cibo, sulla cucina mostrata secondo le antiche ricette e con la modernità dei Cooking Show da parte di ospiti che decantano il tema TONNO. Insieme a questo, produttori e imprenditori del settore Agroalimentare e Conserviero del pesce che accompagnano l’evento per valorizzare l’intento di rilancio turistico, garantendo un piacevole spettacolo, fatto di approfondimenti, didattica, laboratori, assaggi prelibati e visite guidate al Palischermo.

Siete tutti invitati a partecipare.

