Israele-Iran, Trump annuncia cessate il fuoco: “Tregua di 12 ore, poi guerra sarà finita”

Il cessate il fuoco “completo e totale” introdotto gradualmente. Il presidente Usa: “Conflitto sarebbe potuto durare anni e distruggere il Medio Oriente, ma non succederà”. Media: “Tregua grazie a mediazione Usa-Qatar”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un cessate il fuoco tra Israele e Iran.

“È stato pienamente concordato tra Israele e Iran che ci sarà un cessate il fuoco completo e totale (tra circa 6 ore, quando Israele e Iran avranno concluso e completato le loro missioni finali in corso), per 12 ore, dopodiché la guerra sarà considerata FINITA“, ha scritto il presidente sui social media.

Un “cessate il fuoco completo e totale” a partire dalle 04:00 ora locale di oggi, segnerà quindi la “fine ufficiale” del conflitto durato 12 giorni. “Partendo dal presupposto che tutto funzioni come dovrebbe, e così sarà – scrive Trump -, vorrei congratularmi con entrambi i Paesi, Israele e Iran, per aver avuto il coraggio e l’intelligenza per porre fine a quella che dovrebbe essere chiamata ‘la Guerra dei 12 giorni'”.

“Questa – dice Trump – è una guerra che avrebbe potuto durare anni e distruggere l’intero Medio Oriente, ma non l’ha fatto e non lo farà mai! Dio benedica Israele, Dio benedica l’Iran, Dio benedica il Medio Oriente, Dio benedica gli Stati Uniti d’America e Dio benedica il mondo”, le parole del tycoon.

Il cessate il fuoco verrà introdotto gradualmente nelle prossime 24 ore, secondo il post del presidente. “Ufficialmente, l’Iran darà inizio al cessate il fuoco, alla dodicesima ora Israele darà inizio al cessate il fuoco e, alla ventiquattresima ora, il mondo saluterà la fine ufficiale della guerra dei 12 giorni. Durante ogni cessate il fuoco, l’altra parte rimarrà pacifica e rispettosa“, ha scritto ancora il presidente.

“Penso che il cessate il fuoco sia illimitato. Sarà per sempre”, Israele e Iran “si spareranno mai più” a vicenda, le parole di Trump in un’intervista telefonica esclusiva con NBC News. Trump ha definito il cessate il fuoco con Iran e Israele “un giorno meraviglioso per il mondo, a mio parere” e si è detto “molto felice di essere riuscito a portare a termine l’opera. Molte persone stavano morendo e la situazione non poteva che peggiorare. Avrebbe portato l’intero Medio Oriente alla rovina”.

In un’intervista a Fox News iniziata pochi istanti dopo l’annuncio di Trump, il vicepresidente Usa J.D. Vance ha elogiato Trump per aver portato l’accordo “al traguardo”. “Ci stavamo lavorando proprio mentre lasciavo la Casa Bianca per venire qui. Quindi è una buona notizia che il presidente sia riuscito a raggiungere il traguardo”, ha detto Vance.

L’annuncio del tycoon arriva a poche ore dalla rappresaglia di Teheran all’attacco congiunto Usa-Israele ai suoi siti nucleari. L’Iran ha colpito ieri, senza danni, la base Usa di Al Udeid: l’attacco con 12 missili non ha provocato alcuna vittima ed è stato giudicato dal tycoon come “molto debole”. Il presidente Usa ha poi ringraziato Teheran per “per averci avvisato tempestivamente” permettendo così “di non perdere vite umane né di lasciare che nessuno venisse ferito”. Quindi l’invito alla pace che, almeno all’apparenza, sembra essere stato raccolto da entrambi i Paesi.

Cosa dicono Iran e Israele

Anche se nessuna posizione ufficiale è stata al momento presa da Iran e Israele, Teheran avrebbe accettato il cessate il fuoco con Tel Aviv, riporta Reuters citando un alto funzionario iraniano. “La possibilità di un cessate il fuoco per porre fine all’aggressione israeliana sarà sul tavolo entro poche ore”, ha poi confermato ad Al Jazeera una fonte ufficiale iraniana.

Quanto a Israele, secondo The Times of Israel, dopo la riunione del gabinetto di sicurezza tenutasi in serata, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha chiesto ai ministri di astenersi dal rilasciare dichiarazioni pubbliche. “Un alto funzionario della Casa Bianca mi ha detto che durante i colloqui per il cessate il fuoco di lunedì sera, il presidente Trump ha parlato con il primo ministro Netanyahu”, scrive intanto su X Barak Ravid, corrispondente da Washington di Axios

Media: “Tregua grazie a mediazione Usa e Qatar”

Il cessate il fuoco tra Israele e Iran sarebbe stato concordato grazie alla mediazione del Qatar e degli Stati Uniti. E’ questo quanto emerge da un retroscena firmato dal corrispondente di Axios, che cita fonti a conoscenza della questione. In particolare, dopo l’attacco alla base americana l’Iran, spiega il giornalista di Axios, ha trasmesso alla Casa Bianca tramite il Qatar un messaggio in cui dichiarava che non avrebbe effettuato ulteriori attacchi e che la sua risposta era terminata, secondo una fonte a conoscenza dei dettagli. Secondo Ravid, la Casa Bianca avrebbe risposto all’Iran con un proprio messaggio, sottolineando che non avrebbe risposto militarmente all’attacco iraniano e che gli Stati Uniti erano pronti a riprendere i negoziati per un accordo nucleare. “Sono poi proseguiti i colloqui tra Stati Uniti e Israele e tra Qatar e Iran per concordare i termini del cessate il fuoco e il momento in cui sarebbe iniziato”.

Israele-Iran, ultimi attacchi?

L’Iran ha intanto invitato i residenti di Ramat Gan, città nell’area metropolitana di Tel Aviv, a evacuare la zona nella notte in seguito a un ordine analogo emesso dall’esercito israeliano ai residenti di un’area del centro di Teheran.

“L’Iran ha intimato con urgenza di evacuare la zona di Ramat Gan, nei territori occupati”, ha riportato l’agenzia di stampa Mehr, riferendosi a Israele.

Una serie di potenti esplosioni ha intanto scosso la capitale iraniana nelle prime ore di oggi, secondo quanto riferito dai corrispondenti dell’Afp sul posto. Le esplosioni sono avvenute intorno alle 21:55 ora locale, dopo che l’esercito israeliano aveva intimato l’evacuazione dei residenti di un’area nel centro di Teheran, pubblicando una mappa che mostrava una zona di evacuazione che copriva parte del Distretto 7.

L’esercito israeliano ha quindi emesso nuovi avvisi di evacuazione per la città, comunicando ai residenti dei quartieri di Mehran e del Distretto 6 che effettuerà operazioni anche lì.