Israele attacca l’Iran, colpiti siti nucleari e vertici militari

Lanciata l’operazione ‘Rising Lion’, Netanyahu: “Colpito cuore del programma di arricchimento nucleare di Teheran”. Khamenei promette vendetta, Israele in stato di massima allerta. Trump: “Spero si torni a tavolo negoziati”. Tajani convoca riunione di emergenza

Israele ha lanciato il suo attacco all’Iran prendendo di mira siti nucleari e alti vertici militari in un raid che, ha spiegato il primo ministro Benjamin Netanyahu, durerà “molti giorni”. L’esercito israeliano ha condotto nelle scorse ore centinaia di attacchi sul Paese, almeno cinque persone sarebbero morte e altre cinquanta rimaste ferite, scrivono i media iraniani sottolineando che tra i feriti ci sarebbero anche donne e bambini.

Fra i bersagli dell’attacco israeliano delle scorse ore anche il sistema iraniano di sorveglianza dei cieli. Un video su X, infatti, mostra le fiamme che avvolgono un sito radar iraniano distrutto, a Piranshahr, vicino al confine iracheno.

Netanyahu: “Attacco lanciato per sopravvivenza Israele”

E’ un attacco lanciato per la “sopravvivenza” di Israele quello deciso dallo Stato ebraico che ha colpito “decine” di obiettivi, tra cui impianti nucleari, comandanti militari e scienziati, una misura unilaterale adottata perché Teheran aveva iniziato a costruire testate nucleari, ha quindi confermato il primo ministro israeliano spiegando che l’attacco ha lo scopo di “ridurre la minaccia iraniana alla sopravvivenza stessa di Israele”, e aggiungendo che durerà “molti giorni”.

“Abbiamo colpito al cuore del programma di arricchimento nucleare dell’Iran“, ha dichiarato Netanyahu in un discorso televisivo registrato. “Abbiamo preso di mira il principale impianto di arricchimento iraniano a Natanz. Abbiamo colpito i principali scienziati nucleari iraniani che lavorano alla bomba iraniana. Abbiamo colpito il cuore del programma missilistico balistico dell’Iran”, ha sottolineato.

Accanto a Netanyahu il ministro della Difesa Israel Katz, il ministro degli Affari strategici Ron Dermer, il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, il capo del partito Shas Aryeh Deri e il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir.

Uccisi vertici militari iraniani

I media statali iraniani hanno intanto confermato la morte del comandante delle Guardie Rivoluzionarie, i Pasdaran, Hossein Salami in un raid. Nello stesso raid, scrivono i media israeliani, è stato ucciso anche il capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, Mohammad Bagheri.

Gli attacchi israeliani hanno colpito diverse città in Iran, tra cui la capitale Teheran, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato. “Il capo di stato maggiore delle forze armate, il generale Mohammad Bagheri, è stato ucciso”, ha affermato l’emittente.

Teheran: “Attacco illegittimo e disumano, Israele pagherà”

“L’illegittimo e criminale regime sionista ha rivelato ancora una volta la sua natura vile e disumana nelle prime ore di questa mattina, commettendo una palese atrocità attraverso un attacco codardo a un complesso residenziale sul sacro suolo della Repubblica Islamica dell’Iran”. Così, in una dichiarazione ufficiale, il ministero della Difesa iraniano commenta gli attacchi al Paese.

“In questo atto brutale, completamente contrario a tutte le leggi internazionali – prosegue il comunicato – numerosi civili innocenti, tra cui donne e bambini, nonché diversi comandanti delle forze armate e scienziati di questa terra, sono stati martirizzati. Il regime assassino di bambini ha così svelato la sua essenza malvagia più chiaramente che mai”.

“Il Ministero della Difesa – conclude – mentre esprime le sue condoglianze alla grande nazione dell’Iran e alle stimate famiglie degli onorati martiri, dichiara che la potente mano delle Forze Armate della Repubblica Islamica dell’Iran, sotto le direttive del Comandante Supremo in Capo e con il sostegno del popolo, è pronta a infliggere una punizione severa ed esemplare. Il regime sionista pagherà senza dubbio l’intero prezzo per questo crimine.”

Khamenei promette vendetta, in Israele stato di massima allerta

La Guida suprema dell’Iran, il grande ayatollah Ali Khamenei, ha quindi promesso vendetta e affermato che Israele riceverà una dura punizione per l’attacco sferrato ai siti nucleari iraniani. Per Israele si prepara ”un destino amaro”, ha detto Khamenei.

In Israele è stato dichiarato intanto lo stato di massima allerta e l’aeroporto internazionale di Ben Gurion a Tel Aviv è stato chiuso, mentre le autorità hanno chiesto ai residenti di rimanere vicino ai rifugi.

A Teheran palazzi in fiamme e colonne di fumo

E’ una Teheran colpita al cuore quella che appare intanto nelle immagini che sta trasmettendo Al Jazeera, con un palazzo di una quindicina di piani sventrato e in fiamme dopo essere stato colpito da un missile all’altezza del sesto piano.

In una panoramica dello skyline della capitale iraniana si vedono invece diverse colonne di fumo alzarsi da una serie di postazioni bersaglio dell’attacco israeliano. Le immagini poi mostrano anche in pezzi le vetrate di uno dei grattacieli di Teheran.

100 droni iraniani verso Israele

Cento droni sarebbero intanto stati lanciati dall’Iran verso Israele. Lo riportano i media israeliani, citando ufficiali dell’esercito, che aggiungono che sono in corso tentativi per intercettarli.

Colpito impianto nucleare di Natanz, la conferma dell’Aiea

L’Aiea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, ha poi confermato che il principale impianto nucleare di Natanz in Iran è stato colpito nei raid aerei israeliani. ”Monitoriamo il livello di radiazioni”, ha aggiunto il direttore generale dell’Aiea Rafael Mariano Grossi sull’account di ‘X’ dell’organizzazione. ”L’Aiea sta monitorando attentamente la situazione profondamente preoccupante in Iran. L’Agenzia può confermare che il sito di Natanz è tra gli obiettivi colpiti. L’Agenzia è in contatto con le autorità iraniane in merito ai livelli di radiazioni. Siamo anche in contatto con i nostri ispettori nel Paese”, ha scritto Grossi.

”Le autorità iraniane hanno informato l’Aiea che l’impianto nucleare di Bushehr non è stato colpito e non si registra un aumento del livello di radiazioni nel sito di Natanz”, ha aggiunto Grossi.

Trump: “Spero in ritorno a negoziati”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato a Fox News di essere stato avvisato in anticipo da Israele dei raid compiuti contro i siti nucleari. ”L’Iran non può avere la bomba nucleare”, ha aggiunto Trump. Il presidente Usa ha poi detto di ”sperare di tornare al tavolo dei negoziati”. ”Vedremo cosa succede”, ha aggiunto. Il sesto round di negoziati diretti tra Stati Uniti e Iran era previsto per domenica a Muscat, in Oman.

In precedenza il Segretario di Stato Marco Rubio aveva detto che i raid aerei israeliani non erano stati condotti in coordinamento con gli Stati Uniti.

Tajani convoca riunione di emergenza

Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato intanto una riunione di emergenza alla Farnesina all’unità di crisi ,dedicata alle condizioni dei cittadini italiani nella regione del Golfo. Lo rende noto la Farnesina che sconsiglia i viaggi non necessari nella regione e ha inviato avvertimenti ai cittadini italiani registrati in Iran. Tajani ha avuto intanto un colloquio telefonico con l’ambasciatrice italiana a Teheran Paola Amadei.