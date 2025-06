Irene Loche: in radio e in digitale il nuovo singolo “Thinking That I’m Crazy”

Condividi questo articolo?

Esce in radio e su tutti i digital stores “Thinking That I’m Crazy” (IRMA Records), il nuovo singolo di Irene Loche, terzo estratto dall’ep “Keep Walking”.

Il brano racconta un amore che travolge con dolcezza: quell’amore che ti fa dimenticare di te stesso, che ti porta ad accettare tutto, anche ciò che in altre circostanze non andrebbe bene. “Thinking That I’m Crazy” è una canzone leggera e ironica, attraversata da un groove caldo e avvolgente che accompagna l’ascoltatore dalla prima all’ultima nota. Un’anima soul, un’atmosfera estiva, e una sensazione sospesa tra follia e amore.

«Provo grande affetto per questo brano: mi ricorda i primi amori e l’estate, mi fa sorridere», racconta Irene Loche. «Parla dell’amore con leggerezza e ironia, e credo sia una cosa fantastica per un sentimento che, in fondo, è tutto fuorché leggero e ironico».

“Thinking That I’m Crazy” è una fotografia sonora di quel momento in cui ti trovi sospeso nel mezzo, senza sapere se stai davvero impazzendo… o semplicemente amando.

BIOGRAFIA

Irene Loche è una chitarrista, cantante e compositrice sarda. La sua musica nasce dall’incontro tra blues, soul, rock e sonorità Americana, riflettendo una continua esplorazione e una profonda passione per i generi che la ispirano fin da giovanissima. Con uno stile autentico e personale, Irene crea un suono capace di toccare le corde più profonde dell’emozione. Partecipa a numerosi festival in tutta Europa, conquistando il pubblico con la sua presenza scenica magnetica e un repertorio che racconta tanto di sé quanto del mondo che la circonda. Le sue canzoni spaziano da esperienze intime a riflessioni universali, e si distinguono per la capacità di creare un legame emotivo con chi ascolta. Nel 2015 diventa l’unica artista italiana endorser della storica casa di amplificatori Magnatone, un riconoscimento che celebra il suo talento e la sua dedizione alla chitarra. Nel 2025 Irena pubblicherà il suo nuovo EP, prodotto da Steve Postell e Massimo Satta, distribuito da IRMA Records. Registrato tra Los Angeles e la Sardegna, il progetto affonda le radici nel sound dell’Americana, con influenze che richiamano artisti come Anders Osborne e Gary Clark Jr.

Ad arricchire il disco, la partecipazione di musicisti di fama internazionale come Leland Sklar e Steve Ferrone, che ne amplificano la profondità e la ricchezza sonora.