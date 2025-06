Incontri al Museo. Iniziative culturali e scientifiche a Mascali

Condividi questo articolo?

Incontri al museo. E’ il titolo di un duplice evento culturale che si terrà presso il Museo dei Luoghi e delle Attività Marinare in viale Immacolata. L’iniziativa prevede due serate di conferenze e l’inaugurazione di una mostra, offrendo un’occasione unica per approfondire la storia e la cultura del territorio.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 13 giugno alle 19. La serata si aprirà con la conferenza dal titolo “Le acque del territorio di Mascali: dalle origini ad oggi”, che vedrà come relatore Leonardo Vaccaro. Un’opportunità per esplorare l’importanza storica e geografica delle risorse idriche locali.

A seguire, sarà inaugurata la mostra “Etna 1928 – La distruzione di Mascali”, un percorso espositivo dedicato a uno degli eventi più significativi e drammatici della storia di Mascali. Interverranno per i saluti istituzionali il sindaco Luigi Messina, la vicesindaco Veronica Musumeci e l’assessore alla Cultura Veronica Musumeci.

Il ciclo di incontri proseguirà sabato 14 giugno, sempre alle 19, con una conferenza affascinante e ricca di spunti storici. Il prof. Antonino Alibrandi presenterà il tema “Metà del XVII secolo: l’operato in Mascali del bandito Francesco Ferro e del Venerabile Luigi La Nuza”. Un’immersione nel passato per scoprire personaggi complessi e vicende che hanno plasmato la storia locale.

Anche in questa occasione, prenderanno la parola il sindaco Luigi Messina, la vicesindaco Veronica Musumeci e l’assessore alla Cultura Valentina Gullotta.

L’amministrazione invita tutti i cittadini e gli appassionati di storia e cultura a partecipare a queste serate, che rappresentano un’occasione preziosa per riscoprire le radici e le peculiarità di Mascali.