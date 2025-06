Incendio devasta la facoltà di agraria dell’Università della Tuscia

Condividi questo articolo?

Un vasto incendio si è sviluppato sul tetto del Dipartimento di Agraria dell’Università della Tuscia a Viterbo, in zona Riello di fronte al Tribunale cittadino. Tutto il personale e gli studenti sono stati evacuati in tempo e non si registrano feriti. Sembra sia da poco crollato il secondo piano dell’edificio.

L’incendio come detto si sarebbe sviluppato sul tetto dell’edificio intorno alle 10 del mattino per cause al momento ignote. Una vasta colonna di fumo è visibile dall’intera città e il comune avvisa i cittadini di tenere chiuse porte e finestre per non causare problemi respiratori. L’ospedale Santa Rosa ha attivato il protocollo di maxi emergenza anche se, fortunatamente, non si registrano feriti e alcune persone che avrebbero ingerito del fumo sarebbero seguite sul posto direttamente dal personale del 118 e non desterebbero alcuna preoccupazione.

Numerose le squadre dei Vigili del Fuoco che stanno operando sul luogo dell’incidente. Pare che proprio il tetto incendiato sia oggetto in questi giorni di lavori di ristrutturazione.

