No más guerras è lo slogan della conferenza stampa in Senato “L’arte della pace” per discutere dei conflitti mondiali e delle prospettive di pace. “La pace è un’arte che va imparata: la differenza è tra battere e abbattere”

Su iniziativa del sottosegretario Senatore Patrizio Giacomo La Pietra, con il coordinamento di Serena K. Baldaccini Presidente del Comitato Artisti Stati Uniti d’Italia, presso la Sala Caduti di Nassirya, Piazza Madama (Roma) si esamina il drammatico e attuale tema della guerra e si analizzano le prospettive di pace da un punto di vista politico, giornalistico, sociologico, artistico.

“La Musica è un veicolo comunicativo universale che può sensibilizzare le coscienze verso la ricerca del dialogo, verso la pace, attraverso un confronto anche duro, ma nel nome del rispetto. La competizione esiste ed è necessaria anche da un punto di vista evolutivo. La Pace è un’arte che va imparata: la differenza è tra battere e abbattere” dichiara il cantautore Igor Nogarotto.

Partecipano il Senatore Patrizio Giacomo La Pietra, l’Onorevole Manuel Vescovi, il giornalista Paolo Di Giannantonio, la sociologa Silvia Cataldi docente La Sapienza, il promoter musicale Giovanni Germanelli e Igor Nogarotto, cantautore e scrittore, con proiezione dei suoi videoclip incentrati sul concept della pace: #rapperunanotte (No más guerras) e un omaggio a Papa Francesco, Pater Noster qui ES. Ospiti Baz (speaker RDS), la showgirl lituana Monika Maksime’, Salvatore Riso (Radio Italia Anni ‘60).

n questo scenario l’Arte e la Cultura hanno un ruolo fondamentale perché avvalendosi di un linguaggio universale sono in grado di parlare a tutti. La Musica soprattutto arriva dritta al cuore delle persone, senza filtri, e facendo vibrare le nostre corde emotive è capace di farci riflettere attraverso messaggi semplici, che sono in grado di sviluppare la nostra sensibilità emotiva e la nostra consapevolezza civica. Il concept album di Igor Nogarotto LA VOCE DEL SERVO è scritto e costruito in questa ottica: il Servo (metaforicamente le persone comuni) nonostante le difficoltà quotidiane, canzone dopo canzone, matura la coscienza di sé e dei suoi obiettivi. In questo percorso sonoro motivazionale, il Servo, nato in un contesto problematico di babygang dove tutto faceva pensare che avrebbe avuto un’esistenza criminale, attraverso impegno, sacrificio e disciplina, trova la strada per redimersi e per riscattarsi. La sua è una vita in cui le sue armi non uccidono, perché il suo è un arsenale di valori. “La vera rivoluzione è la Cultura: NO MÁS GUERRAS“