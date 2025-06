In radio “Profumo di Pesca” per Rosanna Fratello da Cristiano Malgioglio con Antonio e Lorenzo Summa

Condividi questo articolo?

Dal 20 giugno arriva in radio “Profumo di Pesca” il brano scritto per Rosanna Fratello da Cristiano Malgioglio con Antonio e Lorenzo Summa, disponibile in digitale dallo stesso giorno (Clodio Music/Believe).

Un’artista iconica come Rosanna Fratello dopo il successo della nuova versione di “Se t’amo, t’amo”, inaspettatamente divenuta virale, soprattutto fra i giovani, torna a collaborare con un poliedrico Cristiano Malgioglio che scrive per lei “Profumo di pesca”.

«La mia collaborazione artistica con Cristiano Malgioglio è sempre stata puntuale e all’avanguardia; è riuscito nel tempo a far trasparire aspetti della mia personalità – sottolinea Rosanna Fratello – che difficilmente venivano colti da altri ed è in questa ottica che si inserisce “Profumo di pesca”.»

«Rosanna Fratello è una icona della musica leggera – commenta Cristiano Malgioglio – basti pensare al brano Se t’amo, t’amo, che ebbe grande successo in America Latina (sigla di una famosa Telenovela) e oggi i giovani l’hanno riscoperto sui social. Rosanna ora si appresta a un nuovo rilancio con un brano dal profumo di pesca, in cui riesce ad essere non solo interessante, ma molto ironica anche nell’interpretazione. Quando si ascolta “Profumo di pesca” è difficile togliersela dalla testa tanto è accattivante.»

Sensuale e immediata, “Profumo di pesca”, si appresta a diventare tormentone estivo. La musica è scritta da Antonio e Lorenzo Summa.

Rosanna Fratello oggi è un’artista consapevole delle sue scelte e vuole aggiungere un nuovo capitolo alla sua discografia già ricca di successi e canzoni iconiche quali: “Sono una donna non sono una santa”, “Non sono Maddalena”, “Schiaffo”.

La sua voce decisamente moderna e contemporanea ben si sposa con il linguaggio metaforico di Cristiano Malgioglio e le sonorità che si proiettiamo in una dimensione dance.

“Profumo di Pesca” è anche un innovativo ed elegante videoclip prodotto da Pasquale Scilanga per Clodio Music e diretto da Michele Vitiello con la collaborazione di Niccolò Carosi, che reifica gli aspetti sensuali e seduttivi della canzone fra visioni ed emozioni.