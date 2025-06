‘Il romance non è una gabbia’, parla Felicia Kingsley

Condividi questo articolo?

La sua opera è stata insignita del Premio Hemingway 2025

“Io non mi sento affatto costretta nel ‘romance’, anzi, ci sto molto bene. Questo genere è molto ampio, non stringe nessuno in una gabbia. Il ‘romance’ racconta di due persone che si incontrano, si scoprono, si piacciono e vincono le differenze umane per costruire insieme un percorso di vita. Io ci sto pienamente dentro”. Parola di Felicia Kingsley, pseudonimo di Serena Artioli, nata nel 1987 a Carpi (Modena), architetto di professione, che con le sue storie ha conquistato migliaia di lettori e lettrici italiani.

Il suo merito? Avere saputo riaccendere l’amore per la lettura in molte persone che prima non avevano mai provato interesse per i libri, trasformando il ‘romance’ in una porta aperta verso mondi narrativi più ampi. “Molti mi hanno detto che i miei romanzi li hanno accompagnati in momenti difficili, facendoli stare meglio – racconta Felicia Kingsley all’Adnkronos – Chiudere le pagine di un mio libro e ritrovare un sorriso in una giornata pesante è il regalo più grande”. Felicia Kingsley, che con Newton Compton ha pubblicato titoli come “Matrimonio di convenienza”, “Stronze si nasce” e “Non è un paese per single” quest’ultimo presto un film -, ha un percorso narrativo solido e riconosciuto, anche al di fuori del tradizionale circuito del ‘romance’. Proprio ora la sua opera è stata insignita del Premio Hemingway 2025 nella sezione ‘Lignano per il Futuro’, riconoscimento che ha ricevuto oggi a Lignano Sabbiadoro (Udine) e destinato ad autori capaci di guardare al domani con una scrittura originale e coinvolgente. “Non considero questo premio un punto d’arrivo, ma un incentivo a continuare a migliorare e a raccontare storie che possano davvero arrivare alle persone”, spiega l’autrice.

Il ‘romance’, secondo Kingsley, è una forma di narrativa che racconta il sentimento più universale e complesso: “l’innamoramento, inteso come incontro tra due umanità diverse che scelgono di provare a vivere un percorso insieme. Un racconto emotivo che, lontano dagli stereotipi, riesce a parlare a un pubblico sempre più vasto, e che in Italia spesso viene ancora ingiustamente confinato nella definizione un po’ riduttiva di ‘romanzo rosa’”. Felicia Kingsley continuerà a raccontare storie d’amore, con il suo pseudonimo ormai consolidato e riconosciuto, e annuncia un nuovo libro in uscita questo autunno con Newton Compton.

(di Paolo Martini per Adnkronos)