Il mare di Fondachello è pulito e balneabile effettuato stamane un sopralluogo alla foce del torrente Macchia

Il mare di Fondachello è pulito e balneabile. A dichiararlo con fermezza è il sindaco di Mascali, Luigi Messina, che ha effettuato un sopralluogo alla foce del torrente Macchia, nella spiaggia di Sant’Anna di Mascali. Presente all’ispezione anche l’ing. Alfredo Foti, membro del Consiglio di amministrazione del depuratore consortile di Mascali. La conferma arriva anche dall’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente), che, in riferimento all’impianto di depurazione di Mascali, certifica che “i valori dei parametri analizzati sui campioni prelevati presso il depuratore sono conformi ai limiti previsti”. Il sindaco Messina ha inoltre citato i dati riportati dal portale del governo nazionale sullo stato di salute delle acque, i quali confermano la balneabilità delle aree di Fondachello, del torrente Anguillara e del torrente Macchia.

“Il nostro mare è quindi balneabile – ha ribadito il sindaco. “Le nostre spiagge sono frequentate da marzo a ottobre da centinaia di migliaia di persone, a dispetto di una minoranza di bagnanti che evidenzia irresponsabilmente quelle piccole macchie marroni trascinate dalle correnti provenienti da nord – non quindi collegabili al depuratore o alle condizioni dei torrenti Macchia e Anguillara – episodi che sono stati denunciati alle procure di Catania e Messina e resi noti attraverso i media.” L’ing. Alfredo Foti ha chiarito alcuni aspetti relativi al depuratore di Mascali. “A fronte di una portata in arrivo piuttosto cospicua, il depuratore di Mascali ha dei fisiologici problemi di gestione che, tuttavia, non si riflettono sulla qualità dell’impianto di Sant’Anna né sulla qualità delle acque, come dimostrano le ultime analisi dell’ARPA.” L’ing.Foti ha aggiunto che “ci sono fasi transitorie in cui il depuratore, considerata anche la vetustà delle strutture, può andare in crisi a causa del guasto di qualche pompa, ma tutti questi momenti sono opportunamente segnalati sia all’Arpa regionale che alla Guardia Costiera locale. Criticità che si verificano per fortuna raramente e che comunque vengono tempestivamente risolte.”

Insomma, un quadro rassicurante per bagnanti e turisti, con il sindaco e le autorità competenti che confermano la piena idoneità alla balneazione delle acque del litorale di Mascali.