Il Gruppo Colorato protagonista della mostra “Sinfonie di Colori” al Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo

Una collettiva d’arte contemporanea che si ispira alla musica, proponendo un affascinante connubio tra cromatismi e note.

“Sinfonie di colori – Symphonies of Colors” è il titolo dell’esposizione allestita a Palermo negli spazi del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” in via Squarcialupo 45. che vede alla direzione artistica Aurelia Canè.

La mostra – che si avvale della creazione grafica della stessa Aurelia Canè – annovera quali protagonisti gli artisti del Gruppo Colorato presieduto da Mauri Lucchese, che ha curato la presentazione e la critica delle opere.

Al vernissage ha preso parte anche il presidente onorario del Gruppo Colorato Fulvia Reyes, insieme al direttore del Conservatorio Mauro Visconti e all’ispettore dell’assessorato Regionale dei Beni Culturali Niccolò Fiorenza.

Tra gli ospiti, la dottoressa Valentina Chinnici, la giornalista Dora Di Cara e lo psicologo e psicoterapeuta Gianni Ferraro.

L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni fino al 16 giugno dalle 10:00 alle 17:30 con ingresso libero.

GLI ARTISTI

Nei locali del Conservatorio, sono esposte le opere di Adriana Bellanca, Adriana Bonanno, Maria Bonomo, Laura Buffa, Ernesto Butticè (Scorpiored),Rosario Calì, Aurelia Canè, Ferdinando Caronia, Isabella Casapollo, Antonino Cazzetta, Blanca Patricia Cugurullo, Chiara Costa, Veronica De Maria Bergler, Concetta Ducato, Francesca Elice, Anna Giulia Enrile, Carmen Frisina, Giovanni Frattini, Mario Giambanco, Gaia Giambona, Giuseppe Gurrera, Sara Leone, Marcella Li Brizzi, Maria Rosaria Lo Porchio, Nino Mamone, Alessandra Manzella, Vincent Mancino, Rossella Marino, Serenella Martorana, Rosa Martinelli, Cinzia Mazzarella, Nicoletta Militello, Salvatore Modica, Giusy Montante, Madushan, Salvatore Neve, Gina Nicolosi, Daniela Orlando, Maria Orlando, Enzo Palminteri, Ignazio Pensovecchio, Anna Perpero, Carla Perez, Rita Pipia, Maria Costanza Piraino, Giovanna Piazza, Marco Previti, Vittorio Randisi, Fulvia Reyes, Irene Riccobono, Fabio Riotta, Mario Rizzo, Francesca Rubino, Marcella Rubino, Fanny Rumeo, Tommaso Serra, Michele Stocco, Giuseppe Spinoso, Rossella Spinuzza, Roberto Tusa, Roberto Valore e Anita Vitrano.

*In copertina, “Aurora Verde Baleno” di Rosario Calì

