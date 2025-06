Il Comune di Bagheria aderisce a “Scelgo il gioco che fa bene alla salute”

Condividi questo articolo?

Il Comune di Bagheria ha ufficialmente aderito al progetto “Scelgo il gioco che fa bene alla salute”, in occasione del primo incontro rivolto ai genitori, incentrato sul tema del valore delle emozioni. L’incontro, organizzato dall’Associazione Elementi APS, si è svolto sabato 14 giugno presso il Club Canottieri Roggero di Lauria e ha visto la partecipazione della psicologa Caterina Erika La Cascia, dirigente dell’U.O.C. di Psichiatria del Policlinico “P. Giaccone” di Palermo e docente universitaria. Il suo intervento, dal titolo “Intelligenza emotiva ed intelligenza artificiale: il valore delle emozioni”, ha affrontato il ruolo dell’empatia e della relazione sociale nella prevenzione delle dipendenze e dei comportamenti a rischio.

Di fronte a un pubblico attento composto da genitori, famiglie, anziani, insegnanti ed esperti del settore socio-sanitario, la dott.ssa La Cascia ha evidenziato come il gioco, l’arte e lo sport, praticati in un contesto educativo e relazionale, siano strumenti fondamentali per promuovere l’autonomia, lo scambio e l’uscita dall’isolamento sociale. È emersa con forza la necessità di rimettere la relazione al centro, favorendo una maggiore empatia tra adulti e giovani, con l’obiettivo di prevenire i rischi legati alle dipendenze.

Il progetto “Scelgo il gioco che fa bene alla salute”, avviato lo scorso febbraio, coinvolge attivamente bambini, adolescenti, famiglie, insegnanti e anziani nei territori di Palermo, Altofonte e Bagheria. Si tratta di un percorso di prevenzione delle dipendenze da sostanze, dal digitale e dal gioco d’azzardo, nonché di cura dei comportamenti a rischio, attraverso laboratori di teatro, sport, pittura, giardinaggio, incontri con famiglie e docenti, formazione sul benessere e sulla prevenzione, ed eventi comunitari.

L’iniziativa, ideata e coordinata dall’Associazione Elementi APS, guidata da Amelia Bucalo Triglia, è sostenuta dagli Assessorati regionali alla Salute e alle Politiche Sociali della Regione Siciliana e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Partecipano al progetto il Comune di Palermo (Settima, Quarta, Sesta e Ottava Circoscrizione), il Comune di Altofonte e il Comune di Bagheria, con il quale Elementi APS aveva già avviato nel 2019 una significativa collaborazione sui temi della prevenzione coinvolgendo attivamente gli istituti scolastici del territorio.

“Il Comune di Bagheria ribadisce il proprio impegno nella lotta contro le dipendenze patologiche” – ha dichiarato l’assessore alla Legalità, Beni confiscati alla mafia, Patrimonio, Spettacolo, Contrasto alle dipendenze patologiche e presidente nazionale di Intercear, Biagio Sciortino. – “L’amministrazione comunale considera il tema delle dipendenze una priorità. L’abuso di alcol, sostanze e gioco d’azzardo è una problematica sociale diffusa. Per questo Bagheria è il primo Comune ad aver istituito un assessorato specifico dedicato al contrasto delle dipendenze patologiche, segnale concreto dell’attenzione e della volontà di affrontare queste sfide. Ringraziamo l’Associazione Elementi per questo importante progetto, cui aderiamo con convinzione.”

Durante l’incontro, dopo i saluti del presidente del Club Lauria Andrea Vitale e della giornalista e responsabile del progetto Amelia Bucalo Triglia, la dott.ssa La Cascia ha approfondito il ruolo dell’intelligenza emotiva e dell’intelligenza artificiale nell’ambito educativo.

“È fondamentale che genitori e nonni siano consapevoli delle emozioni provate dai bambini, per aiutarli a riconoscerle e gestirle – ha spiegato La Cascia –. L’intelligenza emotiva, ovvero la capacità di riconoscere e comprendere gli stati d’animo, influisce positivamente sulla qualità della vita e rappresenta un insieme di competenze pratiche che si possono apprendere e migliorare sin dall’infanzia.

La psicologa ha anche sottolineato l’importanza della formazione degli insegnanti sull’intelligenza emotiva per gestire al meglio le difficoltà emotive degli studenti e ha evidenziato come l’intelligenza artificiale possa essere uno strumento utile nell’apprendimento, a patto che sia sempre mediata e guidata da educatori competenti

Il progetto coinvolge l’Osservatorio sui fenomeni di dispersione scolastica e per la promozione del successo formativo del Distretto 13 ed i relativi Istituti scolastici, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, l’ASD Volley Palermo, il Club Canottieri Roggiero di Lauria, l’AICS Comitato Provinciale Palermo, l’Associazione per i diritti degli Anziani Odv, l’organizzazione di volontariato L’Agrumeto, l’associazione Dialoghi Onlus, l’Ordine regionale dei Giornalisti di Sicilia.

I prossimi appuntamenti del progetto, che vedranno come base operativa la sede dell’associazione Elementi, in via Tommaso Natale 78e, angolo via del Pesco, a Palermo, mentre altri appuntamenti saranno dislocati in altre sedi dei partner aderenti al progetto, si svolgeranno:

venerdì 27 giugno (ore 17.00) con l’ incontro “Legami che contano. Comunità, relazioni e prevenzione” nella sede di Significa Palermo (via Raiti 7 a Palermo);

(ore 17.00) con l’ nella sede di Significa Palermo (via Raiti 7 a Palermo); mercoledì 9 luglio (ore 18.00) con la cena sociale “Una pizza per conoscerci” a Villa Castelnuovo a Palermo;

(ore 18.00) con la a Villa Castelnuovo a Palermo; i giovedì di luglio (ore 18.00) con i laboratori di giardinaggio “Fiorisce la compagnia” per coltivare relazioni, benessere e buonumore da Elementi Creativi (via T. Natale 78e, angolo via del Pesco);

(ore 18.00) con i per coltivare relazioni, benessere e buonumore da Elementi Creativi (via T. Natale 78e, angolo via del Pesco); da settembre a dicembre 2025 con i laboratori di teatro-gioco per studenti di età 7-11 anni da Elementi Creativi (via T. Natale 78e, angolo via del Pesco);

con i da Elementi Creativi (via T. Natale 78e, angolo via del Pesco); da ottobre a dicembre 2025 con i laboratori di parkour-kung fu per studenti di età 7-10 anni;

con i i mercoledì di settembre (dalle ore 17.00) con i laboratori di pittura “Esprimersi a colori” da Elementi Creativi (via T. Natale 78e, angolo via del Pesco);

(dalle ore 17.00) con i da Elementi Creativi (via T. Natale 78e, angolo via del Pesco); ottobre 2025 Conferenza con referenti territoriali del Comune di Bagheria

Conferenza con referenti territoriali del Comune di Bagheria i giovedì di ottobre 2025 (dalle ore 9.00) con i percorsi formativi per gli studenti dei licei “ Nuovi adolescenti o nuove dipendenze? Capire i meccanismi della dipendenza per costruire scelte consapevoli” all’Istituto comprensivo “Duca degli Abruzzi-Libero Grassi” a Palermo e con il Comune di Altofonte;

(dalle ore 9.00) con i “ all’Istituto comprensivo “Duca degli Abruzzi-Libero Grassi” a Palermo e con il Comune di Altofonte; sabato 14 dicembre 2025 (ore 17.00) con la manifestazione con esibizione degli studenti e proiezioni video “ Uniti dal gioco, liberi dalle dipendenze” rivolto a tutte le scuole, famiglie e città al Cinema De Seta dei Cantieri culturali alla Zisa a Palermo;

(ore 17.00) con la “ rivolto a tutte le scuole, famiglie e città al Cinema De Seta dei Cantieri culturali alla Zisa a Palermo; gennaio 2026 si concluderà con la proiezione del video documentario “Voci, volti e scelte” del progetto “Scelgo il gioco che fa bene alla salute” ad Altofonte e a Palermo per condividere l’esperienza con la comunità.